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盤勢分析》關稅揭露無礙 法人小量進出

2025/08/02 05:30

（中央社）（中央社）

美國宣佈台灣對等關稅稅率20%，台股1日跳空開低，在台積電（2330）領跌下，指數一度重挫逾374點，受惠於國家隊護盤，加上電子代工、電源族群股價由綠翻紅，以及金融股零星買盤點火，儘管台積電終場收1140元、小跌20元，但大盤跌勢收斂，終場收在23434.38點，下跌108.14點，成交量約4047億元。

觀察昨日三大法人動向，外資賣超70.65億元、投信買超7.88億元、自營商買超3.72億元，三大法人合計賣超59.05億元；外資台指期淨空單昨增加5893口，累積外資台指期淨空單約3.95萬口。

台新投顧觀察，本次美方更新「對等關稅」名單，包括半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產，化工材料等商品皆被排除在本次的課徵範圍。展望未來，貿易政策、地緣政治風險等不確定性因素雖然牽制全球經貿表現，但人工智慧、高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用持續發酵，仍對台灣半導體先進製程與伺服器等供應鏈存在強勁需求。

康和證券指出，由於台積電、輝達股價創高，短期台股的焦點族群仍為AI伺服器與台積電供應鏈，涵蓋廠務工程、耗材、特用化學、製程設備等領域，相關供應商目前多表示在手訂單量可望隨著先進製程規模逐漸放大，建議投資人可關注相關個股，採取長線搭配短線的方式來回操作。（記者方韋傑）

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