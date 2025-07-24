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財經青紅燈》越晚買房越便宜？

2025/07/24 05:30

近來房價已見鬆動趨勢、部分地區出現緩跌，就算下半年陸續有建商喊出「讓利」，最後究竟有多少購屋民眾肯買單？或許可以先觀察下半年預售屋實價揭露件數是否有回升，再來做決定，有可能越晚買房越便宜。（資料照）近來房價已見鬆動趨勢、部分地區出現緩跌，就算下半年陸續有建商喊出「讓利」，最後究竟有多少購屋民眾肯買單？或許可以先觀察下半年預售屋實價揭露件數是否有回升，再來做決定，有可能越晚買房越便宜。（資料照）

預售屋禁止轉售上路後，不少建商其實私下很開心，稱讚此舉是直接「鎖住」投資客，讓他們無法在預售階段轉售，因此沒有競爭對手，民眾想買預售屋就只能找建商，也造成一段時間預售屋價格是建商說了算，反而推升房價不斷走高。

但近年迎來交屋大潮，每年取得使用執照戶數都超過10萬戶，加上央行限貸令，造成銀行房貸資金緊縮，已有不少投資客交屋後只想趕緊出脫換現金，若是推案量大的區域，例如重劃區，就會出現有建商的預售新案，還有投資客交屋後要轉售新屋，再加上待售中古屋等大混戰，每一戶都盼望著下一個人來接盤，房價恐將進入新一波修正混亂期。

其實，建商預售建案的價格彈性較小，主因包括地價、營造等成本上揚，假如是賣了一陣子或是銷售到相當成數，例如超過5成的預售案，就會陷入進退兩難局面，若想要降價來加速餘屋銷售，但又無法向已購戶交代，只能苦惱如何維持預售屋「揭露」房價不跌；而近來又碰上預售屋買氣急凍時刻，上半年全台預售屋揭露件數單月都不到5千件，只好透過所謂的「讓利」，也就是精裝修、送家電等方式來攬客，甚至得連同之前已購戶一起都「讓利」。

這些交屋後將進入「待售模式」的買家，包括之前低首付、一次買多戶或資金缺口被迫得變現等多種類別，這些都是3至4年前入手的預售屋，基本上應還有一定的增值空間，多半會選擇小賺就先跑，這些急著要套現的供給量，價格上勢必比新建案來得有優勢，若真的是自住民眾、且手上資金也足夠，理當會優先買成屋，造成新建案買氣更緊縮。

近來房價已見鬆動趨勢、部分地區出現緩跌，就算下半年陸續有建商喊出「讓利」，最後究竟有多少購屋民眾肯買單？或許可以先觀察下半年預售屋實價揭露件數是否有回升，再來做決定，有可能越晚買房越便宜。（徐義平）

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