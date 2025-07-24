盤勢分析》關稅未定 操作居高思危

短線來看，台股大盤指數與季線正乖離拉大，週二出現帶量黑K回檔訊號，操作上應該居高思危。（中央社資料照）

川普宣布調降對菲律賓、印尼、日本關稅幅度，日股大漲近1400點，漲幅超過3.5%，推升台股開高走高，包括機器人、PCB、塑膠股等族群力挺，加上台積電（2330）尾盤股價拉升至1145元，終場加權指數上漲330.75點、收在23318.67點，成交量約3609億元。

昨日外資買超84.32億元，已連7買，投信賣超10.5億元、自營商買超107.16億元，合計三大法人買超180.98億元；外資台指期淨空單增加3247口，累積外資期貨淨空單近4.78萬口。

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聯邦投信指出，台灣科技產業基本面持續展現韌性，指標性企業上修全年營收成長預估，反映AI與先進製程需求強勁，另一方面，美方近期放寬晶片出口限制，象徵科技交流略有回暖，也有助於穩定半導體供應鏈投資情緒；不過，儘管產業動能仍在，相關權值股股價已處相對高位，若資金出現調節，對市場可能帶來進一步壓力。

元大投顧則分析，台積電法說會明確表態，即便有關稅、新台幣升值等外在變數干擾，卻未見到客戶下單行為改變，顯示全球AI建置維持強勁需求，激勵台股收復2萬3千點大關，技術面保持上升軌道型態。

不過，隨著時間逼近8月，台灣尚未收到關稅通知信，加上美國還會針對特定產業如半導體、關鍵礦產、藥品等推出個別稅率措施，元大投顧認為，面對川普政府非典型貿易談判手段，恐怕沒有太多協商空間，若未來關稅稅率不如市場預期，恐引發失望性賣壓，短線來看，指數與季線正乖離拉大，週二出現帶量黑K回檔訊號，操作上應該居高思危。（記者張慧雯）

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