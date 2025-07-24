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PDU斬獲新專案 勝德擴產迎轉單潮

2025/07/24 05:30

勝德發言人賴麗明說，在轉單效應、新廠投產、產品升級與成本優化多重助力之下，未來3年營收與毛利率表現仍維持樂觀看法。（記者方韋傑攝）勝德發言人賴麗明說，在轉單效應、新廠投產、產品升級與成本優化多重助力之下，未來3年營收與毛利率表現仍維持樂觀看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠勝德（3296）越南新產能預計今年第4季啟用，該公司管理階層看好在美中貿易戰與對等關稅推波助瀾下，可望迎來轉單商機。此外，關於AI伺服器與邊緣運算應用下的PDU（電源分配器）布局，勝德已切入高階客戶新專案，預計第4季完成認證並逐步放量，全年營運展望樂觀。

勝德發言人賴麗明昨在法說會上指出，公司今年首季稅後淨利1057.8萬元、年增177.2%，每股稅後盈餘0.11元，賺贏去年上半年。有鑑於今年前6個月營收持續成長，推升上半年營運高度，下半年隨著客戶下單增溫，出貨節奏將保持穩定步調。

為因應美中貿易戰帶來的製造風險，賴麗明說，公司早在川普1.0時期即啟動產地轉移策略，目前中國生產比重已降至1成以下，絕大部分產能集中於越南。新廠總投資約1500至1700萬美元（約新台幣4.7億元），預計今年底完工啟用後，有助於進一步降低營業費用，提升整體獲利能力。

高階PDU產品Q4完成認證

針對產品策略，勝德持續強化高附加價值產品線布局，鎖定資料中心與邊緣運算的電源分配設備，包括支援機房高密度應用的四合一插座與雙胞胎插座，皆已獲國際大廠關注，並進入專案開發階段。至於高階PDU產品，目前已成功與客戶啟動認證，預計最快第4季完成，逐步進入量產。

談到美國關稅衝擊，賴麗明表示，公司大多數產品為買方自負運費與關稅，若需分攤，將依產品毛利彈性協助調整，以維持客戶黏著度。此外，雖近期新台幣升值，但公司是採用美元為主要採購貨幣，且生產集中海外，具自然避險效果，匯損影響相對有限。後續在轉單效應、新廠投產、產品升級與成本優化多重助力下，對未來3年營收與毛利率表現仍維持樂觀看法。

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