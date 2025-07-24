大同電力事業 今年續拚雙位數成長

大同昨日舉辦法說會。圖為策略長丁爾昆。（記者歐宇祥攝）

在手訂單仍逾200億

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）在5月宣布遭工程會停權，昨日大同策略長丁爾昆坦承，大同內銷占營收比重92%，多為台電專案，將在2027年起受停權衝擊，不過將以海外、國內民間專案因應，目前在手訂單仍逾200億元，今年電力事業群拚雙位數成長，明年前營收不受影響，並將積極爭取海外訂單。

2027年起受停權案衝擊

大同近年持續耕耘電力事業，今年上半年營收236億元、與去年持平。丁爾昆指出，大同持續耕耘美國、日本、中東等海外電力市場商機，尤以美國為重鎮，目前美國正在洽談的訂單規模不低，若順利到手、訂單金額超過6000萬美元（約新台幣18億元），並已取得德州、夏威夷等訂單。

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力拚美、日、中東電力商機

針對其他海外市場，大同指出，該公司是唯一取得日本電力設備智慧電表訂單的外商，也正與多家日本電力公司洽談潛在訂單；另參與以色列電力系統建設，在越南取得電力變壓器訂單，泰國與馬來西亞取得智慧電表訂單，今年交貨，中東、印度、澳洲都持續耕耘。

此外，大同也開始耕耘國內商機，目前重電事業已打入國際半導體製造廠，並開始出貨，也執行台灣首座地下變電所機電工程，預計貢獻營收20億，另持續爭取機房配電、再生能源儲能與民營電廠案。

展望未來，丁爾昆說，下半年受惠智慧電表、海外合約等穩定訂單支撐，在手訂單可支撐到2027上半年，且因今年第3季觀音新廠就會投產、擴充配電級變壓器產能，以銜接2027下半年失去台電訂單的空窗，屆時營運仍將穩健。

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