亞洲生技大會開幕 聚焦AI臨床開發、藥品關稅

2025年亞洲生技大會23日由論壇打頭陣，將舉辦為期3天的論壇活動。（亞洲生技大會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕2025 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會昨日由論壇打頭陣，為期3日的議程，涵蓋創新科技、投資高峰、區域合作3大主題，論壇首日聚焦AI於臨床開發的應用，以及美國即將宣布的藥品關稅。

因應關稅衝擊

籲加強區域合作、政策溝通

亞洲生技大會主席李鍾熙於開場致詞時表示，2025年全球面臨最大的挑戰，莫過於諸多不確定性，包含全球貿易、地緣政治、關稅政策、生產供應鏈重組等，因此今年大會主題定為「掌握亞洲生技新契機」，除了聚焦亞洲在全球生技領域的影響力，也期許本次大會的參加者都能在快速變動的局勢下，將挑戰化作新契機。

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由於美國政府將推動藥品高額關稅，BIO國家安全與國際事務副總裁Kelly Seagraves表示，BIO正積極與美國政府溝通，特別在政權交替初期，更需耐心重建高層對話與長期關係。

ICBA（國際生技協會聯盟）主席Claire Skentelbery則指出，對需長期投資的生技產業而言，「政策不確定性」比關稅更具風險，將阻礙企業做出長遠決策，唯有建立穩定、互信的國際合作，才能化解風險、確保產業長遠布局。

AI輔助新藥審查 縮短上市流程

安進資深副總裁暨日本及亞太區總經理My Linh Kha於演講中指出，人類正處於生物科技與人工智慧（AI）交會的關鍵轉捩點，疾病的診斷、治療與預測都將被重新定義；目前全球醫藥監管機構（如FDA與日本PMDA）已逐步接受AI結合「真實世界數據」來輔助新藥審查。雖未全面取代傳統臨床試驗，但在某些已有相似藥物經驗或數據充足的情況下，AI能協助分析、縮短審查流程，甚至讓藥品在完成第2期臨床後就有條件上市。

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