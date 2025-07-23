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貿易戰加劇價格戰 中抗通縮難度增

2025/07/23 05:30

但分析師認為，中國這次對抗通縮的情況更為複雜，可能衝擊就業與經濟成長，與美國的貿易戰也加劇價格戰，擠壓工廠利潤，更增對抗通縮難度。（法新社資料照）但分析師認為，中國這次對抗通縮的情況更為複雜，可能衝擊就業與經濟成長，與美國的貿易戰也加劇價格戰，擠壓工廠利潤，更增對抗通縮難度。（法新社資料照）

專家︰工廠利潤遭擠壓 衝擊就業、經濟成長

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，北京當局升高反對價格戰的論調，但分析師認為，中國這次對抗通縮的情況更為複雜，可能衝擊就業與經濟成長，與美國的貿易戰也加劇價格戰，擠壓工廠利潤，更增對抗通縮難度。中國六月生產者物價指數（PPI）已連續三十三個月下跌。

中共高層本月稍早矢言，將對過度的降價行為加強監管，官媒更發出迄今最嚴厲的警告，稱這種行業競爭形勢將損害經濟。這些訊號與中國十年前的供給側改革相呼應，該改革旨在削減鋼鐵、水泥、玻璃和煤炭的產量，對於結束連續五十四個月的PPI下跌至關重要。

但經濟學家表示，這次中國抗通縮之戰更加複雜，可能對就業和經濟成長造成風險，與美國的貿易戰也加劇價格戰，並擠壓工廠利潤。中國在過去十年沒有遭遇的挑戰包括：私有程度升高、地方和中央層級的激勵措施不一致、其他經濟部門的刺激措施有限，不足以吸收產能削減所造成的失業。

16～24歲失業率達14.5％

北京當局視就業為社會穩定關鍵。但近年來出口商乃至國有企業都開始裁員、減薪，目前不含在校生的十六至二十四歲青年失業率達十四．五％。

改革被看衰 成長難達標

澳洲蒙納許大學經濟學教授史鶴凌表示：「這輪供給側改革比二○一五年的改革困難得多，失敗的可能性非常高，如果失敗，就意味了中國整體經濟成長率將會下降。」

經濟學家預測，北京當局削減產能任何努力，都將採取小規模、謹慎的行動，官員希望實現今年約五％的經濟成長率，因此將密切關注溢出效應。

北京當局預計將率先針對一度被稱作「新三樣」，如今卻被官媒批評發動價格戰的高端行業：電動車、電池、太陽能板。隨著中國將資源從遭危機重創的房地產行業轉向先進製造業，上述三行業在二○二○年代的擴張速度加快。

但法國興業銀行分析師表示，中國多數行業的產能利用率低於八十％的健康水準，原因是國內需求疲軟，以及偏向生產者而非消費者的投資驅動成長模式。

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