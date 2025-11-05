普發1萬正式開跑 登記、領取懶人包一次看懂

全民普發現金今天上午8點起開放預登記，11月11日起即可陸續入帳，民眾也可以在11月17日起在ATM領現金，11月24日起則可以在郵局領現金。（記者劉信德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕全民普發現金11月5日上午8點起開放預登記，以身分證或居留證尾數分流，11月10日起全面開放登記，款項於11日晚上6點起陸續入帳，11日以後登記則於2個營業日內入帳，但11類人免登記於12日直接入帳；一般民眾登記及領取期限至明年4月30日止，明年4月出生的新生兒則可於明年5月22日前至郵局領取。以下整理普發現金發放對象、領取方式、登記及領取時程等，讓民眾一次掌握。

普發現金發放對象包括我國國民、取得永久居留許可等。（財政部提供）

一、誰能領？

1.國內現有戶籍國民

2.取得居留許可的無戶籍國民

3.取得永久居留許可的外國人

4.中國、港澳及外國配偶，並取得居留許可

5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬

6.2026年4月國內出生的新生兒

7.2025年10月23日至2026年4月30日過世的民眾，若符合領取資格，可由遺屬到郵局代領

普發現金領取方式有5種。（財政部提供）

二、怎麼領？

1.登記入帳：11月5日上午8時起開放預登記，民眾備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。11月5日至9日採身分證字號或居留證號尾數分流，5日為尾數「0、1」，6日為「2、3」，7日為「4、5」，8日為「6、7」，9日為「8、9」，10日以後不限，13日起可查詢登記結果。

2.ATM領現：準備提款卡、發放對象健保卡號及身分證字號或居留證號，至指定金融機構ATM領取現鈔。共16家金融機構配合領現政策，包括：台銀、土銀、兆豐、一銀、華銀、合庫、彰銀、台企銀、台新銀、國泰世華、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀、北富銀及中華郵政。

3.郵局領現：可在郵局營業時段至櫃台領取現鈔，準備發放對象健保卡，若無健保卡則憑身分證、居留證領取。若委託親友代領，須準備具照片的健保卡、身分證或居留證，並攜帶委託人的健保卡，若無健保卡應出具身分證或居留證；以上皆未持有者，應出具戶口名簿或戶籍謄本。

4.直接入帳：11類人免登記申請直接入帳，包括：勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、公費就養榮民、各級政府因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。

5.造冊發放：花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉及屏東縣獅子鄉，由當地派出所或分駐所造冊後發放，攜帶本人及受委託人健保卡或身分證

普發現金5日起開放為期5天預登記，採身分證及居留證號分流。（數發部提供）

三、何時領？

1.直接入帳：11月12日入帳

2.登記入帳：11月10日以前登記成功，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功，於登記後2個營業日內入帳

3.造冊發放：11月12日至11月25日領取

4.ATM領現：11月17日起開放領取

5.郵局領現：11月24日起開放領取

普發現金11月17日發放ATM領現，11月24日開放郵局領現。（財政部提供）

四、未成年人怎麼領？

1.未滿7歲應由父母或監護人代領

2.7歲至未滿13歲可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領

3.13歲以上領取方式有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道

普發現金開跑，未成年人領取方式一次看。（財政部提供）

五、領取期限？

1.一般民眾領取期間至2026年4月30日止

2.2026年4月出生新生兒，應於2026年5月22日前至郵局領取

