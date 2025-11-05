LTN經濟通》日本游資泛濫 奇葩投資五花八門

位於日本日本稻田區的儲藏間。（擷取自社群網站）

報酬率高、成本低 日本富人「不動產投資新寵兒」

〔財經頻道／綜合報導〕正當外國人大量湧入日本購屋之際，日本人卻反而跑去投資「儲藏間」。日媒指出，過去，塔樓是日本富人投資的不二選擇樓（日本塔樓係指層數超過20層、建築高度超過60米的住宅大樓），特別是高層房源，除了能節稅還能賺租金。但2022年起，日本稅務部門開始加強監管，高層的節稅漏洞被堵住了。再加上2024年新的增稅政策出台，塔樓的投資熱度直線下降。可以說，這波節稅紅利已經過去了。

請繼續往下閱讀...

專家指出，儘管儲藏室投資有缺點，包括難貸款以及地段再好，租金也上漲有限，但整體來說，儲藏間投資門檻低、麻煩少，是小眾且高回報的選擇，因此越來越受到日本富人青睞。

除了儲藏間投資，部分富人也喜歡買奢侈品和勞力士熱門款式，譬如一直熱度不墜的「

宇宙計型迪通拿」。據了解，許多日本富豪買這款手錶，純粹是為了增值，並不是配戴

這股現象反映出，日本正從「高儲蓄時代」邁入「負實質利率時代」的重大轉折。

據報導，外國投資者藉著日圓弱勢的匯率優勢，及日本對外國人購買不動產並無國籍限制，其購地或購屋均與日本人享有同等所有權規定，以資本動能進入日本不動產市場。數據顯示，目前在東京市中心的新建公寓，有約20%至40%的買家為外國人，但住宅出租年化報酬率約3%至4%。

但相較於投資報酬率可達8%至12%的儲藏間，主要出租給個人或企業用來存放物品，還不像出租房屋需要配備排水和燃氣相關設備。當儲藏間的設備損壞，其維修費用也不高， 整體運營成本較低，是吸引富人投資的主要原因。

摩根士丹利指出，日本家戶長期以現金與存款為核心的資產配置，如今正受到通膨侵蝕。多年來的通縮環境讓日本家庭習慣將資金存入銀行，既安全又不必擔心購買力流失，但隨著物價持續上升、名目利率仍偏低（例如2025年一年期定存利率僅約0.3%至0.6%），實質報酬轉為負值，存款的購買力正快速縮水。

同時，日本都市住宅單位面積普遍偏小，尤其都心區域租屋人口與單身族群增多，使得「儲物空間不足」成為普遍現象。這種住宅空間與生活方式的轉變，促使外部儲藏設施，即「租賃儲藏間」需求增加。

根據調查，2022年儲藏間市場規模約747億日圓（約新台幣149億元），預計到2030年將擴大至1123億日圓（約新台幣224億元）。不動產業者強調，日本住宅本身主要供居住，而對於額外儲物空間的需求往往被忽略，因此儲藏間成為一種補充選擇。

日本家庭長期偏好持有現金與定存，但近年已有顯著下降，主要是現金焦慮，帶動投資提升。（彭博）

現金焦慮 讓日本人「投資覺醒」

日本家庭理財，正在經歷半世紀以來最大的變化。根據日本央行研究，日本老年扶養比自1990年代的約10%，上升至2023年的約30%，社會結構的老化使「如何讓資產延續退休後生活品質」成為核心課題。在長達30年的通縮記憶之後，日本的財富管理市場正迎來一場觀念上的轉折。

所謂的老年扶養比是指，每100位15至64歲的青壯年人口，需要扶養多少位65歲以上的老年人口，這是用來衡量社會老化的指標，

摩根士丹利在今年4月份出具一份報告指出，隨著通貨膨脹重返日本，投資者正在尋找保護資產的新方法，這一趨勢為當地金融業創造了機會，對日本投資者而言，這是一個關鍵時刻。

報導指出，上世紀80–90年代的資產泡沫，使得日本家庭長期對房地產與股票投資心存疑慮，房價與股價暴漲後的崩盤經驗，讓許多家庭更傾向選擇「現金為王」的保守配置。然而，如今的通膨環境正在改寫這種心理。

專家指出，從泡沫陰影到風險重塑下，現今的日本家庭和投資者更傾向選擇「風險可控、規模較小、報酬穩定」的標的，這推動儲藏間的火紅，其入門門檻低、租賃週期短、需求穩定，成為新一代日本投資人眼中的「可控現金流型資產」。

分析師表示，日本政府與證券交易所為了鼓勵日本家庭讓沉睡資金進入市場，追求更有效率的資產配置，推動「從儲蓄轉向投資」。

根據日本央行2024年3月的數據，截至2024年底，日本家庭金融資產總額達2230兆日圓（約新台幣445兆元），比前一年增長4.0%，創歷史新高。這顯示，家庭資金正從存款逐漸流向市場。

分析師預測，到2035年，日本高淨值與富裕階層的金融資產將達1089兆日圓（約新台幣217兆元），年複合成長率介於4.6%至8.3%，日本的資本市場結構，正被重新定義。

專家認為，日本家庭的財富轉折起點，其實來自看似平靜的「現金焦慮」。因為日本家庭長期偏好持有現金與定存，2024年底仍佔整體金融資產的50.9%，但相較2015年的56%，已顯著下降，主要原因在於：通膨讓「不投資」成為一種確定的損失。

新型NISA帳戶成為日本民眾投資的轉折點。（歐新社資料照）

新NISA革命：從全民儲蓄到全民投資的轉折點

分析師指出，若說這場理財轉型的火種來自通膨，那點燃火焰的，便是「新型 NISA 帳戶（Nippon Individual Savings Account ）」，在日本統稱少投資非課稅制度。這項制度讓個人的年度非課稅投資上限最高120萬日圓（約新台幣近24萬元），成為推動日本家庭進入股市的最大政策槓桿。

這是日本前首相安倍晉三從2014年1月開始實施的經濟政策之一，旨在鼓勵個人進行長期投資並提高日本的金融市場活力。

分析師指出，少投資非課稅制度最吸睛的地方是，一般投資的所得利益需要繳納20.315% 給日本政府，而利用這個制度就能達到免課稅的優惠。換句話說，投資若賺了10萬日圓（約新台幣近2萬元），就不用被政府強迫徵收約2萬日圓（約新台幣近4000元）的稅金。

自2024年改革後，NISA年度投資額度提高至360萬日圓（約新台幣近72萬元），鼓勵散戶資金流入股市，增強市場活力。港媒指出，去年日本透過NISA的投資額達到17.4兆日圓（約新台幣3.4兆元），年增超過3倍，並推動日股散戶佔比升至23%。

數據顯示，截至2025年3月，NISA帳戶數已突破2640萬戶、年成長達14%；累計買入金額更達59兆日圓（約新台幣11.7兆元）、年增率高達43%。

這意味著，這項政策突破過去日本以現金為主的保守配置觀念，轉為更積極參與資本市場的投資，在通膨與低利率的夾擊下，日本人終於願意冒險。

勞力士Daytona 116500LN自2016年發售以來，一直維持高昂售價，在鐘錶界是「前所未聞」。（擷取自社群網站）

勞力士「這款」人氣最高 二手錶比原始售價高出數倍

除了儲藏間，日本富裕族群也瞄準瑞士豪錶勞力士（Rolex）手錶，主要原因是，勞力士手錶兼具文化象徵與投資價值的新選擇，部分款式的「再次流通」價格會上漲。

對此，日媒直接點名，「宇宙計型迪通拿（Cosmograph Daytona）」116500LN。這款以賽車精神為靈感設計的經典計時碼錶，除了在全球擁有高人氣，在日本市場更被視為兼具收藏與升值潛力的代表，是Daytona家族中最受日本市場愛戴的款式。

根據日本鐘錶零售商Yukizaki指出，型號116500LN的參考零售價約為160萬日圓（約新台幣31.9萬元），但因為供不應求與漫長的等待名單，市場價格一度飆升至官方定價的3-4倍。實際上，日本中古錶商網站Yukizaki列出的中古款含稅售價約約456.5萬日圓（約新台幣91萬元）及483萬日圓（約新台幣96.5萬元），即使是二手錶，仍比原始售價高出數倍。

《Luxurywatcher》曾在2020年指出，Daytona在日本市場是一個相當重要的人氣指標，其不鏽鋼錶殼的受歡迎度令人咋舌，堪稱是日本最難買的超人氣手錶之一。

這款錶的價格，自從2018年中，其水貨價格上升到227萬日圓（約新台幣45.3萬元）後就一路高昇，一度在2019年4月上漲到280萬日圓（約新台幣55.9萬元）的高點，到了2019年10月小跌到265萬日幣（約新台幣52.9萬元），2020年因疫情影響價格下滑，但同年5月又開始回穩，2020年水貨店Daytona的最高點達285萬日圓（約新台幣56.9萬元）。

據了解，照慣例勞力士會在每年初進行市場定價調整。在日本地區，2023年1月進行價格調整後，9月份再一次漲價。當時日本媒體《Power Watch》針對最新調整後的勞力士手錶定價再和其實際市場行情對照，從中找出超定價程度最高的10款勞力士；其中，Daytona 116500LN（黑面）拿下第一名，在二級市場價格與定價差高達240.5萬日幣（約新台幣48萬元）。

日本鐘錶圈人士指出，Daytona 不只是投機標的，而是一種兼具身份認同與文化價值的象徵。日本社會長期強調「匠人精神」與「稀缺美學」，對限量、手工精製品特別著迷。擁有一只 Daytona，象徵的不僅是財富，更是一種對「精準」與「持續價值」的追求。

此外，Rolex還有3款手錶破受當地富裕人士及收藏家考慮的投資或替代資產，包括Submariner、 Datejust 與 Oyster Perpetual 41（特定彩色面盤款）。

專家指出，在低利率與通膨並存的時代，現金購買力快速下滑，這類具備實體價值、流動性高、且兼具文化話題的收藏型資產，正吸引越來越多日本富裕階層投入。對他們而言，投資 Daytona不只是「買錶」，而是將資金轉化為一件可以佩戴、展示、並隨時間增值的資產，顯示日本人的理財正在具體轉化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法