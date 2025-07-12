基礎關稅翻倍？川普︰沒收到關稅函國家 稅率15~20％

美國總統川普已對20餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵15％至20％的全面性關稅。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在對等關稅暫緩期，美國目前對幾乎所有進口產品課徵十％基礎關稅。美國總統川普十日受訪指出，他計畫將該稅率翻倍至二十％；他說，除了一些已公布的國家外，「其餘所有國家也將支付關稅，不論是二十％或十五％，我們現在將設定出來」。

川普接受「國家廣播公司新聞網」（NBC）節目訪問說，「不是每個國家都會收到通知信，我們只是在制定關稅」。

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他駁斥關稅將對股市造成負面衝擊，並會推升通膨。他說，股市對關稅的反應非常良好，頻創高點。對於玩具大廠孩之寶（Hasbro）執行長警告，關稅將促使今年下半年的玩具價格上漲；川普說，「看看數據，通膨已下降；如果他們在美國做玩具，就不會漲價」。

加拿大關稅從25％調升至35％ 若願與美合作可調降

川普十日在社群平台上宣布，八月一日起對加拿大的關稅將從現行的二十五％調升至三十五％，並揚言如果加拿大報復，將再追加。

他說，「如果加拿大與我方合作，阻止芬太尼流入美國，或許我們將考慮調整稅率」；加拿大總理卡尼表示，將在期限前與美國談判，捍衛加國的勞工與企業。

美加墨協議產品豁免 料將持續

一名美國官員透露，美加墨貿易協議（USMCA）涵蓋的產品豁免預料將持續，對能源與肥料的十％關稅也預料不變。

川普本週陸續公布二十三國對等關稅通知函，包括巴西高達五十％，他也宣布課徵銅五十％關稅，預定下月生效。巴西總統魯拉指出，將尋求與美國談判，如果談判未果，將展開報復；「他們課我們五十％，我們也將課他們五十％」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員哈里斯塔說，川普升高關稅之際，也關注產品轉運問題；先前與越南達成的協議顯示，美國對從越南轉運的外國產品課徵四十％關稅，較一般越南產品翻倍。

他說，白宮強調兩件事：一是堵住中國的後門，二是向亞洲其他國家提出警告，亦即「除非協助我們管制中國的規避行為，否則就自行吸收更高關稅」。

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