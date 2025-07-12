晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

基礎關稅翻倍？川普︰沒收到關稅函國家 稅率15~20％

2025/07/12 05:30

美國總統川普已對20餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵15％至20％的全面性關稅。（法新社檔案照）美國總統川普已對20餘國寄出關稅信函，並稱對其餘國家計畫課徵15％至20％的全面性關稅。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在對等關稅暫緩期，美國目前對幾乎所有進口產品課徵十％基礎關稅。美國總統川普十日受訪指出，他計畫將該稅率翻倍至二十％；他說，除了一些已公布的國家外，「其餘所有國家也將支付關稅，不論是二十％或十五％，我們現在將設定出來」。

川普接受「國家廣播公司新聞網」（NBC）節目訪問說，「不是每個國家都會收到通知信，我們只是在制定關稅」。

他駁斥關稅將對股市造成負面衝擊，並會推升通膨。他說，股市對關稅的反應非常良好，頻創高點。對於玩具大廠孩之寶（Hasbro）執行長警告，關稅將促使今年下半年的玩具價格上漲；川普說，「看看數據，通膨已下降；如果他們在美國做玩具，就不會漲價」。

加拿大關稅從25％調升至35％ 若願與美合作可調降

川普十日在社群平台上宣布，八月一日起對加拿大的關稅將從現行的二十五％調升至三十五％，並揚言如果加拿大報復，將再追加。

他說，「如果加拿大與我方合作，阻止芬太尼流入美國，或許我們將考慮調整稅率」；加拿大總理卡尼表示，將在期限前與美國談判，捍衛加國的勞工與企業。

美加墨協議產品豁免 料將持續

一名美國官員透露，美加墨貿易協議（USMCA）涵蓋的產品豁免預料將持續，對能源與肥料的十％關稅也預料不變。

川普本週陸續公布二十三國對等關稅通知函，包括巴西高達五十％，他也宣布課徵銅五十％關稅，預定下月生效。巴西總統魯拉指出，將尋求與美國談判，如果談判未果，將展開報復；「他們課我們五十％，我們也將課他們五十％」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員哈里斯塔說，川普升高關稅之際，也關注產品轉運問題；先前與越南達成的協議顯示，美國對從越南轉運的外國產品課徵四十％關稅，較一般越南產品翻倍。

他說，白宮強調兩件事：一是堵住中國的後門，二是向亞洲其他國家提出警告，亦即「除非協助我們管制中國的規避行為，否則就自行吸收更高關稅」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財