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央行3大目標未實現 房市信用管制今年難鬆綁

2025/07/06 05:30

房市買氣急凍，房產業喊話盼中央銀行早點解除選擇性信用管制。（中央社資料照）房市買氣急凍，房產業喊話盼中央銀行早點解除選擇性信用管制。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣急凍，房產業喊話盼中央銀行早點解除選擇性信用管制；但依據歷年央行信用管制經驗，往往超過五年才逐步放手，且央行三大目標未達成，這波信用管制恐怕二年內都盼不到鬆綁機會。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，央行希望能完成「降低不動產放款集中度」、「不動產放款總量管制」與「房市軟著陸」等三大目標，但目前看來尚未實現，此時要央行鬆手放寬管制並不現實、也不符合政策路線；他直言，若房市多空僵持不下，房地產業者得有長期抗戰準備，管制實施時間將比預期更久。

政策效果顯現約4到5年

根據信義房屋彙整的數據，前一波央行選擇性信用管制啟動時間是二○一○年六月，直到二○一六年才鬆綁，管制上路第一年，買賣移轉棟數近四十．七萬棟，二○一一至二○一四年各年度移轉量仍在三十二萬棟以上，到了二○一五年才跌破三十萬棟，二○一六年僅二十四．五萬棟，創史上最低紀錄，政策效果顯現約要四到五年。

這波房市熱潮是二○二四年起，買賣移轉棟數衝破三十五萬棟，創近十一年新高，央行在第三季先請銀行「喝咖啡」，接著祭出第七波信用管制，房市買氣急轉直下，預售屋實價揭露件數已連續四月不到五千件，今年前四月買賣移轉棟數也年減二十四％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，上一波信用管制幾乎等到整體房市買氣跌入谷底後才鬆手，尤其是二○一六年房地合一稅首度上路，投資客大舉退場，該年度移轉量更創史上新低。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，這二波信用管制對象與目標並不同，上波僅針對特定地區進行管制，但本輪第七波信用管制已是全國同樣標準，面對南北與城鄉極大的市場差異，過去經驗已難再適用，房產業不宜自設時點、過度期待何時可鬆綁。

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