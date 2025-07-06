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簽署12國關稅通知函 川普︰不接受就拉倒

2025/07/06 05:30

美國總統川普4日表示，他已簽署12個國家輸美產品的「對等關稅」通知函，將於7月7日寄發並揭曉。（美聯社）美國總統川普4日表示，他已簽署12個國家輸美產品的「對等關稅」通知函，將於7月7日寄發並揭曉。（美聯社）

〔編譯魏國金、記者李文德／綜合報導〕美國總統川普四日表示，他已簽署十二個國家輸美產品的「對等關稅」通知函，將於七月七日發送，這些國家「要就接受、不然拉倒」。川普拒絕透露有哪些國家上榜，僅表示七日將揭曉。

美國總統川普4日表示，他已簽署12個國家輸美產品的「對等關稅」通知函，將於7月7日寄發並揭曉。圖為他4月2日在白宮公布高額對等關稅畫面。（路透檔案照）美國總統川普4日表示，他已簽署12個國家輸美產品的「對等關稅」通知函，將於7月7日寄發並揭曉。圖為他4月2日在白宮公布高額對等關稅畫面。（路透檔案照）

7月7日寄發並揭曉名單和稅率

川普前一天說，美國將知會一七○多國其對等關稅稅率，第一批通知函將於四日美國國慶日發出，如今該日期已改變。

川普四月二日「解放日」公布十％基礎關稅，並對多數國家課徵額外的對等關稅，該稅率最高達五十％。但後來宣布暫緩九十天，以提供更多磋商協議的時間，期間則實施十％關稅。

暫緩期將於九日結束，川普四日表示，關稅可能更高、甚至高達七十％，多數將於八月一日生效。他說：「我簽署一些信函，將於週一（七日）發出，或許有十二封，各有不同金額與關稅稅額。」

美5月關稅收入為去年同期近4倍

金融時報報導，五月美國關稅收入為去年同期近四倍，達到創紀錄的二四二億美元（六九九七億台幣），較四月增加二十五％，這是川普十％全球關稅生效後第一個完整月份的關稅收入。

川普之前表示將與多國展開稅率談判，但與日本、歐盟等主要貿易夥伴的談判一再受挫後，他對談判過程變得失望。他說，「直接發函容易多了」，也不再提九日期限前達成協議的預測。

彭博報導，知情人士透露，歐盟一些車企與成員國希望增加對美投資，以換取川普的關稅減免。他們說，過去一週美歐進行最新一輪談判後，「已在原則性協議方面取得進展」。歐盟必須在九日前達成某種形式的貿易安排，否則幾乎所有輸美產品的關稅將躍升至五十％。

隨著談判期限逼近，日本民眾與決策者越來越對談判的僵局，以及川普升高貿易威脅的「反覆無常」感到沮喪。在日本準備週末在華府展開第八輪部長級談判之際，批評人士表示，川普的強硬策略已考驗兩個盟國間的信任底限，最終可能促使日本反思如何面對雙方的經濟與安全夥伴關係。

卓揆：會守住最敏感產品

行政院長卓榮泰昨表示，工業、農業在談判過程中要取得平衡點，更要符合國際標準、兼顧經貿規範，談判還在繼續，最敏感的產品一定會守住。

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