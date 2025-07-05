重機展》光陽新董柯俊斌初登板 燃油機車擴大布局

光陽機車董事長柯俊斌上任後，昨天首度現身重機展，表示將集中資源於全球產品規劃，鎖定開發中國家持續拓展燃油機車市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽機車（KYMCO）董事長柯俊斌上任後，昨天首度現身重機展。柯俊斌表示，公司電動機車目前仍靠燃油機車的獲利支撐，現階段以能生存為重點，強調光陽將集中資源於全球產品規劃，鎖定開發中國家持續拓展燃油機車市場。

他指出，光陽投資在電動機車後端管理平台已超過15億元，換電系統投資金額也超過30億元，電動機車目前電池和售後服務營運成本仍高，難以獲利。現在光陽電動機車銷售通路得以維持營運，是因背後有燃油機車銷售的支撐，若是純電動機車門市，經營較為困難，光陽電動機車的車主超過6萬名，未來經銷商將以油電合一的銷售模式為主，先求生存。

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他坦言，燃油機車仍是光陽重返台灣機車市場龍頭的主要動能，但光陽既有的舊車款難以提升市占率，且存在太多「無效車款」及產品線內部競爭問題，得逐步調整產品線與零件庫存。此外，要著手開發具差異化、特殊性及有吸金力的新車款。今年光陽機車市占率將維持在26%~27%，「要衝上3成市占率機會不大」，先打底穩固競爭力，長期才有機會拿回市場領導地位。

柯俊斌指出，光陽集團在台灣、越南及中國皆有生產基地，每年在海內外銷售的自有品牌機車約50萬輛，在歐洲，KYMCO是進口品牌速克達銷售第一名，在阿根廷也是市占率第一，KYMCO ATV沙灘車在非洲摩洛哥市占率更高達80%。

鎖定開發中國家開拓市場

他認為，台灣機車市場雖然全球密度最高，但未來隨著少子化將逐漸萎縮，需積極開拓海外市場，光陽每年為國際知名機車品牌代工零件挹注的營收高達70~80億元，也會鎖定非洲、中東、中南美等開發中國家市場，開發全球性的燃油機車擴大布局。

因美國對等關稅政策不確定，造成消費者買車觀望，他直言，今年台灣機車買氣不佳，預估全台機車年銷量恐年減約1成，跌破70萬輛；銷美沙灘車客戶訂單也減半，還好光陽機車自有品牌外銷以歐洲市場為主，台幣兌歐元匯率相對穩健，「情況比較單純」。

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