晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美就業強勁難降息？ 高盛力排眾議

2025/07/05 05:30

高盛推估聯準會將於9月、10月與12月各降息一碼，這意味著全年將有三次降息。（路透資料照）高盛推估聯準會將於9月、10月與12月各降息一碼，這意味著全年將有三次降息。（路透資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕儘管美國六月非農就業數據表現強勁，緩解了市場對聯準會（Fed）立即降息的預期，但高盛分析團隊力排眾議提出「鴿派預測」，堅信聯準會今年降息幅度將超乎市場多數看法，且大幅下修了對美國公債殖利率預測。先前美國財政部長貝森特直言，基於關稅並未帶來預期的通膨影響，聯準會理應在九月前降息；高盛最新分析似乎力挺貝森特。

根據高盛最新報告，預計二○二五年底美國二年期公債殖利率將降至三．四五％，較先前的估值三．八五％顯著下修，十年期殖利率預估也從四．五％下修至四．二％，相較彭博彙整的市場平均值（第四季為四．二九％）更為鴿派，而目前十年期殖利率約在四．三四六％附近震盪。

估Fed至年底降息3次

高盛並推估聯準會將於九月、十月與十二月各降息一碼，這意味著全年將有三次降息，而非原先預測的年底前僅降息一次。

高盛分析師所持理由是對表面強勁的就業數據持懷疑看法。分析指出，六月非農就業數字之所以亮眼，很大一部分來自政府部門的招聘、而非私人企業，且勞動參與率也小幅下降，使整體數據的結構性說服力下降，高盛認為這些因素無法構成推遲降息的實質依據。

高盛還強調，若短期利率進一步走低，有助於減輕市場對於「財政風險」的擔心，進而增加投資者對美國公債的吸引力，這可能讓殖利率進一步回落至市場先前未預期到的水準；根據隔夜指數交換（OIS）利率顯示，市場預期聯準會九月降息機率已超過七成，年底前再降息一次的可能性也同步升高。

繼美國總統川普不斷放話施壓聯準會降息後，貝森特也加入戰局，他強調基於關稅並未帶來預期的通膨影響，若聯準會遵循此標準，肯定要在九月前降息；他認為雖然高關稅政策恐帶來通膨壓力，但經濟成長下滑與實質收入放緩，已構成貨幣寬鬆的誘因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財