美就業強勁難降息？ 高盛力排眾議

高盛推估聯準會將於9月、10月與12月各降息一碼，這意味著全年將有三次降息。（路透資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕儘管美國六月非農就業數據表現強勁，緩解了市場對聯準會（Fed）立即降息的預期，但高盛分析團隊力排眾議提出「鴿派預測」，堅信聯準會今年降息幅度將超乎市場多數看法，且大幅下修了對美國公債殖利率預測。先前美國財政部長貝森特直言，基於關稅並未帶來預期的通膨影響，聯準會理應在九月前降息；高盛最新分析似乎力挺貝森特。

根據高盛最新報告，預計二○二五年底美國二年期公債殖利率將降至三．四五％，較先前的估值三．八五％顯著下修，十年期殖利率預估也從四．五％下修至四．二％，相較彭博彙整的市場平均值（第四季為四．二九％）更為鴿派，而目前十年期殖利率約在四．三四六％附近震盪。

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估Fed至年底降息3次

高盛並推估聯準會將於九月、十月與十二月各降息一碼，這意味著全年將有三次降息，而非原先預測的年底前僅降息一次。

高盛分析師所持理由是對表面強勁的就業數據持懷疑看法。分析指出，六月非農就業數字之所以亮眼，很大一部分來自政府部門的招聘、而非私人企業，且勞動參與率也小幅下降，使整體數據的結構性說服力下降，高盛認為這些因素無法構成推遲降息的實質依據。

高盛還強調，若短期利率進一步走低，有助於減輕市場對於「財政風險」的擔心，進而增加投資者對美國公債的吸引力，這可能讓殖利率進一步回落至市場先前未預期到的水準；根據隔夜指數交換（OIS）利率顯示，市場預期聯準會九月降息機率已超過七成，年底前再降息一次的可能性也同步升高。

繼美國總統川普不斷放話施壓聯準會降息後，貝森特也加入戰局，他強調基於關稅並未帶來預期的通膨影響，若聯準會遵循此標準，肯定要在九月前降息；他認為雖然高關稅政策恐帶來通膨壓力，但經濟成長下滑與實質收入放緩，已構成貨幣寬鬆的誘因。

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