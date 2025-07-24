川普管不住？逾294億輝達AI晶片被走私到中國

外媒指出，在川普宣布收緊晶片出口管制的3個月後，至少有10億美元的輝達AI晶片被走私到中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》24日報導，在川普宣布收緊晶片出口管制的3個月後，至少有10億美元（約台幣294億）的輝達AI晶片被走私到中國，表明美國針對中國的晶片管制措施存在漏洞。

《金融時報》分析數十份銷售合約、公司申報文件及了解相關交易的人士說法，顯示輝達B200晶片在猖獗的中國晶片黑市極受歡迎，這款晶片禁止銷往中國。

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報導說，近3個月來，廣東、浙江和安徽省多家中國經銷商，都在販售輝達B200以及H100和H200。知情人士稱，這段時間流入中國的輝達AI晶片銷售額超過10億美元。

其中一家在安徽登記的經銷商「時代之門」（Gate of the Era），是販售B200最大經銷商之一。「時代之門」今年2月才成立，當時傳出川普禁止降規版H20晶片輸中。「時代之門」由一家位於上海的同名集團全資擁有，該集團也是同一天辦理營業登記。

報導稱，自5月中旬起，「時代之門」至少取得2批運到中國、各約數百片的B200，並且直接或間接透過其他經銷商轉手，賣給數據中心供應商和其他公司。

業內人士還爆料，《金融時報》取得的產品規格資料及包裝照片顯示，過去幾個月來「時代之門」等中國經銷商銷售的B200，都源自美超微。但目前尚無跡象顯示美超微參與或得知其持有的產品被走私到中國。美超微強調，該公司遵守美國關於GPU（圖形處理器）系統銷售及出口的所有出口管制要求。

除了 B200 之外，其他多款受出口禁令限制的輝達晶片（例如 H200、H100 和 5090）也在抖音和小紅書等中國社交媒體平台上公開宣傳。《金融時報》看到的包裝和安裝圖片和影片展示美超微、戴爾和華碩等公司的產品標識，這些公司是將輝達晶片組裝到伺服器中的廠商，不過，沒有跡象表明這些公司知道社交媒體廣告或其產品在中國銷售。

與美超微一樣，戴爾和華碩表示，他們嚴格遵守所有法律法規，包括美國出口管制，並對不遵守規定的合作夥伴採取行動。

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