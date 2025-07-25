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LTN經濟通》半夜放行日本水產 中國有苦難言

2025/07/25 07:00

中國海關總署在7月中旬批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品。（擷取自中國社群平台）中國海關總署在7月中旬批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品。（擷取自中國社群平台）

中國已批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府禁止日本水產的禁令，在今年7月份「悄悄」解禁了。目前中國海關總署已批准從日本進口扇貝、金槍魚、魷魚等449種水產品，相關手續正在進行中。據消息人士指出，中國部分鬆綁日本水產禁令的決定，不但公布時間在半夜，其「時間點」也引人關注。專家推測，可能與中國國內政治變化有關。

據報導，日本福島核廢水排放持續受監測，其數據獲得國際原子能總署（IAEA）支持，但當時北京仍全面禁止進口日本水產，市場傳出為中國國家主席習近平出於政治考量所做的決策，該禁令也成為中日關係緊張原因之一。

但事隔2年，中國宣布將恢復自日本47個都道府縣中37個地區的水產品進口，但對福島、宮城、茨城、千葉、新潟、栃木、埼玉、群馬、長野與東京都共10個都縣的進口禁令維持不變。

專家分析，要理解習政權在福島核處理水議題上的舉動，「環保派」是關鍵，這是擁護習近平政權的重要勢力。但在去年9月至今年5月間，曾參與日水產禁令決策的環保派重要人士出現了不尋常的調職異動，過沒多久，中國5月底就同意啟動恢復日本水產品的程序，接著6月29日就正式解除部分禁令，令市場紛紛猜想，該禁令鬆綁的內含玄機。

不過，對於中國政府決定放寬對日本水產品的進口限制，日本看法出現兩極，其中水產行業給予積極評價，但日本漁民的反應則是冷淡，因為現在水品已幾乎透過新銷路售罄，成功去中化，反而擔心的是美國關稅所帶來的新衝擊。

隨著日本水產品出口增加，美國20年來首次成為日本第一大出口國。（彭博）隨著日本水產品出口增加，美國20年來首次成為日本第一大出口國。（彭博）

扇貝轉銷美國台灣 價格翻漲一倍

2023年，日本扇貝的出口額有高達5成來自中國，但在8月福島核廢水排放正式啟動後，中國政府也迅速宣布全面禁止日本水產品進口。此舉措讓日本水產突然被斷了通路，導致扇貝堆積如山，漁民陷入困境，當時扇貝每公斤價格僅2500日圓。

對於中國說禁就禁，日本沿海漁業首當其衝，特別是依賴對中出口的地區，包括北海道、青森、宮城等地，漁獲一下子全滯銷，導致水產價格崩跌，不僅干貝養殖戶怨聲載道，海膽商只能削價清貨。日本漁民表示，辛辛苦苦做品牌，結果一句話就被擋下來。

日本政府當時也火速啟動補助方案，編列超過1000億日圓支援，但對日本中小漁業者來說，「補貼填不了訂單」。有些人選擇認賠離場，有些則開始轉向美國、中東與東南亞等市場，或投入冷凍加工、高端料理包出口等轉型方案。

不過，日本政府及產業人士支援，日本的扇貝、青魽與鮭魚等出口品項也成功開拓新市場；其中，扇貝相關水產品對美國、泰國和越南的出口更是大幅增加。在中國禁止日本水產後，截至2024年3月的5個月內，日本對越南的雙殼貝類出口量較上年同期增長了3倍，對泰國的出口量增長了 2.3倍，對美國的出口量增長了1.7倍。

《路透》指出，2024年日本對中國的農林水產品出口額暴跌29.1%至1681億日圓，但對美出口額卻成長17.8%至2429億日圓，美國20年來首次成為日本第一大出口國。

業內人士指出，日本分散出口風險至多國後，水產市場結構順利轉變，供需關係也持續趨緊，相關價格也見一路飆升。其中，扇貝價錢再刷新高，今年3月上旬東京豐洲市場的冷凍貝柱「玉冷」的平均批發價上漲至每公斤5400日圓、達到2024年同期的1.5倍，成功降低對中國市場的依賴。

日本農林水產省表示，扇貝出口是受中國禁令影響最嚴重的出口領域之一，但對美國、台灣和越南的銷售成長有助於抵消這一影響。

中國禁日本水產，但中國市場需求卻未消退。（歐新社）中國禁日本水產，但中國市場需求卻未消退。（歐新社）

中國人嘴上愛國 荷包卻很誠實

據日本政府數據顯示，2022年中國佔日本扇貝出口的51.3%，台灣位居第二、佔12.3%，美國位居第三、佔8.6%，南韓位居第四、佔8.3%。

專家指出，日本水產品在中國人的生活中，早已佔有一席之地，這種需求不是隨便一紙禁令能替代的，畢竟日本生魚片缺貨可以用挪威的三文魚、智利鮭魚暫時頂上，但生蠔、海膽、章魚燒原料等仍以日本貨為品質標竿。

中媒指出，中國祭出日本水產禁令後，中國電商平台淘寶和京東上還是使用「海膽」、「甜蝦」、「日本進口」等關鍵字，在平台上仍可搜索到大量相關商品，連中國社交平台小紅書上的關鍵詞，如「日本海膽哪裡還能買」「築地直送甜蝦」仍常見，顯示中國消費需求並未消退。

尤其是海膽類，儘管官方限制日本來源，但平台上的「進口海膽」依舊熱銷。此外，部分大型日本料理店仍宣稱「每日空運北海道海膽」，線上也能買到號稱「日本進口」的海膽禮盒，甚至有「拍賣級」高價款瞬間售罄報導。

業內人士指出，中國漁業嘗試推銷國產海膽、干貝等作為替代，但在高端市場難以立足。中國人對日本水產品的偏愛仍強烈，只是轉入「地下經濟」。挪威三文魚與智利鮭魚的進口有所提升，但屬於另一魚種，不具替代性。

有中國餐廳業主透露，國產海膽有腥味，不敢給熟客吃，寧願貴點用繞道的日本貨。

中國禁日本水產，傳出當地民間企業則用「另類進口」繞道。（歐新社）中國禁日本水產，傳出當地民間企業則用「另類進口」繞道。（歐新社）

擋不住的市場需求 日本漁產繞道第三地進口

日本水產在中國市場佔有一席之地，即使中國政府下了禁令，但老饕們的味蕾卻沒這麼容易被說服。中媒指出，當時在廣州、上海的一些高檔日本料理店，北海道的干貝、青森的鮪魚依然出現在菜單上，儘管菜單來源地寫著「進口」，卻沒提是來自哪個國家，但熟門熟路的業內人士都知道，這是「繞道來的貨」。

市場人士指出，對應中國政府的禁止，民間企業則用「另類進口」繞道，連大型冷鏈貿易商也在默默操作，例如香港作為轉口港，或者重新貼標的方式，讓原產地重新定義，最終進入中國境內。

數據顯示，香港作為「現做活魚貿易中心」，2023年進口1萬噸活魚，其中約30 %轉出口至中國，雖然來源是以印尼、泰國、馬來西亞、越南為主，但香港也進口並轉出口其他來源的魚種。這些地方成了這條「水產地下鐵」的重要轉運站。

中媒指出，這樣的現象並不是新模式，早在2021年中國對澳洲龍蝦祭出限制時，就曾出現過類似繞道輸中的模式。只不過，這次更隱蔽、更有系統，也更難追蹤。

美日達成貿易協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。（歐新社）美日達成貿易協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。（歐新社）

美國加關稅 日本水產商再現新挑戰

日媒指出，扇貝被稱為日本的「水產之王」，在中國發布禁運令後，導致扇貝庫存量龐大，像丸鳴三和水產這樣的水產公司處境艱困。但後來透過拓展到美國、越南、泰國等國家，其新銷售管道讓日本水產品找到了出路。

因為需求強近，扇貝單價上漲對日本海鮮出口商有利，以三和水產對美國的銷售額來看，過去一年就翻了一番，目前佔總銷售額的近五分之一。

而黃尾魚（寒鰤：Kanburi）是日本出口美國最大的海鮮出口產品之一，為美國日本餐廳的熱門菜餚。其中，鹿兒島縣長島市的東町漁業合作社以「Burio」品牌從事黃尾魚養殖，每年約出口價值約20億日圓的黃尾魚，其中約70%銷往美國。

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