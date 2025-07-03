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藍白卡關韌性條例 中小企救命錢無著落

2025/07/03 05:30

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〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣上沖下洗，昨一度又見「二十八字頭」，經濟部也宣布相關金融政策支持方案，且呼籲中小企業利用匯率避險工具降低衝擊，如預購（預售）遠期外匯、外匯選擇權等；經濟部再次喊話立法院，國安韌性特別條例須先通過，四一○○億元相關預算才能編列與執行。

經濟部昨天召開「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，再次宣布中小微企業多元發展專案貸款等金融支持方案，並協助企業應用避險工具，包括宣導預購遠期外匯、外匯選擇權與鼓勵企業使用同一幣別自然避險等。

國內某中南部鋼鐵出口大廠坦言，遠匯操作是專精領域，需要時間培育中小企業，廠商若無相關領域人才就貿然進行遠匯操作，「恐怕先會翻車」。

業者強調，匯率的根本問題，還是回到美國的關稅談判，政府必須全力談判爭取，在關稅尚未出爐前，讓新台幣匯率「緩升」才是關鍵，假如新台幣維持「最強亞幣」，業者根本難以因應；這陣子新台幣急升之下，出口傳產財報勢將出現匯損，呼籲銀行不可雨天收傘。

苦等金援 中小型廠商恐倒地

工具機領域人士也指出，廠商都快撐不下去，不僅出貨暫緩、也接不到訂單，金融支持或許可應急，但非常多拓銷、研發等輔導的政策，都還要等立法院通過，再等不到相關資源，中小型廠商將會倒成一片。

經濟部次長何晉滄昨坦言，國安韌性特別條例通過，才可編列特別預算，政府已規劃支持產業預算近七八○億元，經濟部可輔導資源包括研發補助、拓銷、貸款等多面向；他喊話立法院盡速通過條例，讓資源可用於產業。

中企署長李冠志也補充，無論是支持中小企業的金融工具或開拓市場、就業推動等方案，都要特別經費與預算，盼特別預算盡速通過；而遠期外匯、外匯選擇權等避險工具也「需要成本」，已與公股行庫協商，盼提供中小企業需要避險商品，降低手續費與簡化程序。他強調，經濟部重要方向與任務是要協助中小企業在匯率變動下，仍可出口並穩定接單。

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