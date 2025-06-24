台新金、新光金末場股東會 7/24完成合併躍升第4大

台新金控昨天舉行股東會，總經理林維俊表示，明年6月底將完成主要子公司合併。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫 吳欣恬／綜合報導〕台新金控（2887）與新光金控（2888）昨日同日舉行股東會，確認將於7月24日完成合併，正式改名為「台新新光金控」，總資產將突破8.4兆元，一舉躍升為國內第四大金控。

正式改名「台新新光金控」

台新金董事長吳東亮強調，未來將在第四大金控基礎上，持續提升營運規模、實現綜效，為股東創造更佳報酬。

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吳東亮表示，去年台新金控各項核心業務穩健成長，2024年度稅後淨利達201億元，為歷史次高，每股稅後盈餘1.39元，預計每股配發現金股利0.9元，給予合併後的全體股東，與股東們共享經營成果。

此外，台新金控去年三大核心子公司獲利表現良好，主要子公司「台新銀行」獲利達185億，年成長25%，「台新證券」獲利23.6億元，銀行與證券皆寫下歷史新高，「台新人壽」則獲利12億，表現良好。

有小股東提問，新光人壽虧損是否會拖累台新金？台新金總經理林維俊回應，台灣壽險業「資產幣別錯配」是整體產業的問題，尤其新壽擁有62年歷史，非一朝一夕能扭轉，要慢慢、長期地調整體質，他比喻，就像「吃中藥」，而國際政經環境瞬息萬變，公司會密切觀察、謹慎小心。

合併後總資產突破8.4兆元

昨天也是新光金與台新金合併前，最後一次股東會。新光金董事長魏寶生表示，未來與台新金合併後，「台新新光金控」擁有總資產8.4兆元、業務和產品組合趨於平衡，市場競爭力將更強大，更能因應市場衝擊。

新光金總經理陳恩光也表示，川普2.0時代，金融市場變動加劇，「新新併」一定可以為獲利加分，讓競爭力更強大。未來幾年，因應市場的不同挑戰，可以繼續努力，持續創造不錯的成績。

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