台積電供應鏈轉向 縮減中國市場

台積電深耕台灣之外，也加碼投資美國等海外市場，帶動供應鏈營運策略跟著轉向。（彭博資料照）

跟隨台積搶進台、美、星商機 供應鏈朝中國與非中兩趨勢發展

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普上任後，祭出關稅等一連串動作，地緣政治與美中貿易戰加劇，台積電深耕台灣之外，也加碼投資美國等海外市場，帶動台灣半導體供應鏈營運策略跟著轉向，以搶攻台灣、美國、新加坡等市場商機為主，部分廠商明顯縮減中國市場。

半導體供應鏈指出，川普祭出高關稅、轟炸伊朗使中東衝突升高、進一步推動對中國半導體禁令等措施，地緣政治加劇恐衝擊全球經濟。隨著各國走向在地生產，也導致半導體供應鏈重組，朝中國和非中國兩大趨勢發展。

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業者表示，為了安全考量，不少國際企業將部分產能移出中國，中國半導體業也更積極走向自主供應，包括廠務、設備、研發設計到生產製造，政策扶持在地的本土廠商取而代之。台積電先進製程獨霸全球，持續在台灣擴增產能，並加碼投資美國，台灣半導體供應鏈觀察市況變化，營運策略跟著轉向，以搶攻台灣、美國、新加坡等市場為主。

亞翔、聖暉 改回台灣與東南亞接案

半導體廠無塵室機電整合工程亞翔、聖暉等業者，幾年前承接不少中國建廠案，有的甚至超過一半營收比重；但隨著市場出現變化，台積電在先進製程與先進封裝的投資力道加大，並走向全球布局，亞翔、聖暉也積極改回台灣與東南亞接案，亞翔並重返台積電供應鏈行列，在手訂單創逾二千億元新高。

漢唐承接台積電美廠無塵室 累積經驗

台積電長期配合廠務供應商漢唐表示，該公司也承接台積電美國廠無塵室等工程，初期確實遭遇挑戰，但一廠已累積經驗，在美國市場站穩腳步，過去不信任甚至不願前往美國的協力廠商，現在紛紛主動想去設據點，積極爭取服務台積電的機會，漢唐員工外派意願也大幅提升、甚至主動請纓，顯示美國建廠已展現商機。

也有供應商說，承接台積電美國廠初期面臨許多沒想到的問題，經過學習曲線之後，目前已明顯改善，累積的經驗也有助爭取後續工程案。同時，台積電也經由海外廠體認到台灣本土供應商「便宜又好用」，對表現好的供應商會給予接案與提高報價機會，使得多家供應商在手訂單金額增加，成為挹注營運成長的利基。

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