晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電供應鏈轉向 縮減中國市場

2025/06/24 05:30

台積電深耕台灣之外，也加碼投資美國等海外市場，帶動供應鏈營運策略跟著轉向。（彭博資料照）台積電深耕台灣之外，也加碼投資美國等海外市場，帶動供應鏈營運策略跟著轉向。（彭博資料照）

跟隨台積搶進台、美、星商機 供應鏈朝中國與非中兩趨勢發展

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普上任後，祭出關稅等一連串動作，地緣政治與美中貿易戰加劇，台積電深耕台灣之外，也加碼投資美國等海外市場，帶動台灣半導體供應鏈營運策略跟著轉向，以搶攻台灣、美國、新加坡等市場商機為主，部分廠商明顯縮減中國市場。

半導體供應鏈指出，川普祭出高關稅、轟炸伊朗使中東衝突升高、進一步推動對中國半導體禁令等措施，地緣政治加劇恐衝擊全球經濟。隨著各國走向在地生產，也導致半導體供應鏈重組，朝中國和非中國兩大趨勢發展。

業者表示，為了安全考量，不少國際企業將部分產能移出中國，中國半導體業也更積極走向自主供應，包括廠務、設備、研發設計到生產製造，政策扶持在地的本土廠商取而代之。台積電先進製程獨霸全球，持續在台灣擴增產能，並加碼投資美國，台灣半導體供應鏈觀察市況變化，營運策略跟著轉向，以搶攻台灣、美國、新加坡等市場為主。

亞翔、聖暉 改回台灣與東南亞接案

半導體廠無塵室機電整合工程亞翔、聖暉等業者，幾年前承接不少中國建廠案，有的甚至超過一半營收比重；但隨著市場出現變化，台積電在先進製程與先進封裝的投資力道加大，並走向全球布局，亞翔、聖暉也積極改回台灣與東南亞接案，亞翔並重返台積電供應鏈行列，在手訂單創逾二千億元新高。

漢唐承接台積電美廠無塵室 累積經驗

台積電長期配合廠務供應商漢唐表示，該公司也承接台積電美國廠無塵室等工程，初期確實遭遇挑戰，但一廠已累積經驗，在美國市場站穩腳步，過去不信任甚至不願前往美國的協力廠商，現在紛紛主動想去設據點，積極爭取服務台積電的機會，漢唐員工外派意願也大幅提升、甚至主動請纓，顯示美國建廠已展現商機。

也有供應商說，承接台積電美國廠初期面臨許多沒想到的問題，經過學習曲線之後，目前已明顯改善，累積的經驗也有助爭取後續工程案。同時，台積電也經由海外廠體認到台灣本土供應商「便宜又好用」，對表現好的供應商會給予接案與提高報價機會，使得多家供應商在手訂單金額增加，成為挹注營運成長的利基。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財