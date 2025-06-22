晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

連線穩居龍頭 將來、樂天落後

2025/06/22 05:30

國內3家純網銀合計用戶數已接近280萬戶，連線銀行（LINE Bank）穩居龍頭，用戶數達208萬戶。（資料照）國內3家純網銀合計用戶數已接近280萬戶，連線銀行（LINE Bank）穩居龍頭，用戶數達208萬戶。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

自二○二一年國內首家純網銀「樂天商銀」開業以來，台灣三家純網銀競爭已邁入第四年；隨著時間推進，三業者間的規模差距越拉越大，市場對於今年能否出現首家「損益兩平」的純網銀高度關注，另也有業者可能面臨年底前的增資壓力。

純網銀邁入第4年 3業者規模差距拉大

金管會統計，到今年第一季，三家純網銀合計用戶數已接近二八○萬戶，連線銀行（LINE Bank）穩居龍頭，用戶數達二○八萬戶，將來銀行約四十三萬戶、樂天商銀近二十九萬戶。

LINE Bank已兩度增資，資本額達二○○億元，累計至去年底仍有三十六．五三億元待彌補虧損，今年前四月稅前虧損已大幅收斂，僅約三億元，損益轉正可望提前實現。

將來銀行於二○二三年開業滿一周年時，辦理減增資二十六．四三億元，資本額維持在一○○億元，截至去年底累積虧損十四．○五億元，今年前四月稅前虧損為三．四億元，預期未來仍需進一步增資。

樂天商銀開業最早、策略上亦相對保守，虧損速度較慢，但去年全年仍虧損五．七億元，累積虧損達二十三億元，今年前四月稅前虧損二．二億元；法人研判，若業務動能無明顯改善，最快將於今年底前啟動增資。

業者坦言，依照法規，純網銀須「全程線上」辦理業務，使得業者主要仍聚焦於自然人市場。三家業者已分別向主管機關申請法人業務，並改以線下輔助方式進行，由專人親赴法人辦公室面對面開戶，以因應實務需求。

LINE Bank今年下半年將針對微型企業推出存款與匯款服務，試圖將個人金融的成功經驗複製到中小企業市場。

樂天商銀目前僅有自然人新台幣存放款業務、試辦企業聯貸及企業存款業務，維持謹慎保守態度；該行仍期待政府在推動「亞洲資產管理中心」的政策下，能針對純網銀鬆綁相關法規，以增進成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財