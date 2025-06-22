連線穩居龍頭 將來、樂天落後

國內3家純網銀合計用戶數已接近280萬戶，連線銀行（LINE Bank）穩居龍頭，用戶數達208萬戶。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

自二○二一年國內首家純網銀「樂天商銀」開業以來，台灣三家純網銀競爭已邁入第四年；隨著時間推進，三業者間的規模差距越拉越大，市場對於今年能否出現首家「損益兩平」的純網銀高度關注，另也有業者可能面臨年底前的增資壓力。

純網銀邁入第4年 3業者規模差距拉大

金管會統計，到今年第一季，三家純網銀合計用戶數已接近二八○萬戶，連線銀行（LINE Bank）穩居龍頭，用戶數達二○八萬戶，將來銀行約四十三萬戶、樂天商銀近二十九萬戶。

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LINE Bank已兩度增資，資本額達二○○億元，累計至去年底仍有三十六．五三億元待彌補虧損，今年前四月稅前虧損已大幅收斂，僅約三億元，損益轉正可望提前實現。

將來銀行於二○二三年開業滿一周年時，辦理減增資二十六．四三億元，資本額維持在一○○億元，截至去年底累積虧損十四．○五億元，今年前四月稅前虧損為三．四億元，預期未來仍需進一步增資。

樂天商銀開業最早、策略上亦相對保守，虧損速度較慢，但去年全年仍虧損五．七億元，累積虧損達二十三億元，今年前四月稅前虧損二．二億元；法人研判，若業務動能無明顯改善，最快將於今年底前啟動增資。

業者坦言，依照法規，純網銀須「全程線上」辦理業務，使得業者主要仍聚焦於自然人市場。三家業者已分別向主管機關申請法人業務，並改以線下輔助方式進行，由專人親赴法人辦公室面對面開戶，以因應實務需求。

LINE Bank今年下半年將針對微型企業推出存款與匯款服務，試圖將個人金融的成功經驗複製到中小企業市場。

樂天商銀目前僅有自然人新台幣存放款業務、試辦企業聯貸及企業存款業務，維持謹慎保守態度；該行仍期待政府在推動「亞洲資產管理中心」的政策下，能針對純網銀鬆綁相關法規，以增進成長動能。

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