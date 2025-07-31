晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》中國大玩水霸權 緊掐印度咽喉

2025/07/31 07:02

LTN經濟通》中國大玩水霸權 緊掐印度咽喉橫跨雅魯藏布江的鐵路建設工程。（路透資料照）

雅魯藏布江水力發電廠 每年發電量可達3000億度

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國正式啟動號稱全球最大水壩工程，工程位於西藏東南部、鄰近印度邊境的雅魯藏布江下游，但此卻引發區域水資源爭議，也讓區域水資源分配問題再度成為國際關注焦點。

自1951年北京正式控制西藏後，獲得主要河流系統的控制權，進而掌握「亞洲水文」的主導力量。

據了解，這座水力發電設施預計每年發電量可達3000億度，這個數字相當於英國2024年1整年的總用電量。中國官方宣稱，該計畫不僅能滿足西藏，乃至全國的電力需求，更是實現2060年「淨零碳排」目標的關鍵一步。

這項工程預算高達1.2兆人民幣，其規模將遠超長江三峽大壩，成為全球最大的水壩。《路透》報導，雅魯藏布江下游的這項工程之大，完工之後，發電量將遠遠超過目前世界上最大的三峽大壩。

但這座水壩的建造，同時引起爭議。根據中媒報導，雅魯藏布江流經3國，中國作為上游區，具有位置優勢，反倒是下游的印度和孟加拉，因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國政府可能改變水量分配與流速，衝擊當地農業、漁業與防洪系統。

圖為2013年3月印度民眾焚燒五星旗，抗議中國打算在雅魯藏布江中游興建水壩。（法新社資料照）圖為2013年3月印度民眾焚燒五星旗，抗議中國打算在雅魯藏布江中游興建水壩。（法新社資料照）

水庫衝擊印度、孟加拉農漁業與防洪

印度、孟加拉在擔心什麼呢？雅魯藏布江發源於中國青藏高原，這項工程計劃在50公里長、落差2000公尺的河段修建5座大壩，預計2030年代初至中期開始發電。

但值得注意的是，除了上述時間表和高達1700億美元造價外，中國並未對外發布任何具體建設方案。中國對外公布的資訊不足，加重印度和孟加拉在水資源安全上的恐懼。且重要的是，雅魯藏布江下游水電工程將建在地震帶上，且當地有山崩、冰川湖氾濫和風暴的風險。

一些分析人士認為，這座水壩不只是單純的能源工程，中國正在利用其對水流的影響力作為武器，以贏得下游東南亞國家在其他議題上的讓步。一旦建置成功，這些國家恐面臨被中國「用水掐喉」。

分析人士舉例，中印兩國本就對跨境水資源的分配本來就有爭議，這項工程可能成為考驗雙方是否願意合作、能否保持外交穩定的關鍵。

美國雜誌與時事評論員就曾指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，相當於掐住了印度的咽喉，讓中國在地緣競爭領域，對印度擁有了某種優勢，印度就會吃虧。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）先前1份報告指出：「對青藏高原河流的控制，實際上賦予中國對印度經濟的箝制力量。」

LTN經濟通》中國大玩水霸權 緊掐印度咽喉美國雜誌與時事評論員就曾指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，相當於掐住了印度的咽喉。示意圖（歐新資料照）

水壩建造地是地殼活躍地區

印度媒體分析，若中國利用大壩控制雅魯藏布江的水流，不讓其往下游，不用1星期時間，印度全國的河流都將乾涸，且若中國突然開放所有的大壩，或因天災因素導致大壩潰堤，下游印度低窪地就會被淹沒，數百萬的居民生命堪憂。

就如同印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）邦長今年曾表示，大壩可能會導致流經該邦的水量銳減80%，同時卻有可能對諸如毗鄰的阿薩姆邦（Assam）等下游地區造成水患。

國際聲援西藏運動（ICT）曾在1份報告中指出，「中國的這項水利計畫是對西藏大規模的侵犯人權行為與環境破壞，並將威脅中國、南亞與東南亞地區18億人的供水、生計和健康。」

網路上則有人分析，這項大型基礎建設是建造在地殼最活躍的地區之一，質疑如果水壩建成後發生劇烈地震，「不但可能讓所有投資全部打水漂，還可能對下游民眾造成巨大的危害」，批評中國官方以「賭運氣」的方式建造大型水利設施。

孟加拉因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國政府可能改變水量分配與流速，衝擊當地農業、漁業與防洪系統。（法新資料照）孟加拉因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國政府可能改變水量分配與流速，衝擊當地農業、漁業與防洪系統。（法新資料照）

美國學者認對雅魯藏布江下游水流影響小

不過也有專家認為，雅魯藏布江大壩對下游水流的影響可能被誇大，美國亞利桑那大學（University of Arizona）中國印度水關係專家莫達克（Sayanangshu Modak）說，部分原因在於流入布拉馬普特拉河（雅魯藏布江的下游）的水大多來自喜馬拉雅山以南的雨季降雨，而不是來自中國。

他說，中國計劃建設川流式水電工程，意味河水將沿布拉馬普特拉河原本河道正常流動。

水為生命之母、社會發展之源，但多數亞洲國家均受困水資源不足，尤其中國雖因水資源量多，但水資源分布與人口、經濟、耕地、能源等經濟社會要素布局不相匹配。

時任中國水利部長汪恕誠介紹中國水資源政策時曾表示，「要麼為每一滴水而戰，要麼滅亡，這就是中國面臨的挑戰」。

近年中國不斷在上游廣設水壩攔截河水發電。示意圖。（路透資料照）近年中國不斷在上游廣設水壩攔截河水發電。示意圖。（路透資料照）

中國被指是「水霸權」

但中國除了在境內大興土木、調配水資源滿足各地需求外，中國挾其地理優勢，面向境外的搶水行動，也造成和周邊國家關係的緊張，被指責是「水霸權」，尤其是北東南亞與南亞地區國家。

像是位在東南亞的湄公河，其上游即中國境內的瀾滄江，自中國流出後，一路流經寮國、緬甸、泰國、柬埔寨、越南6國，為各國重要水資源來源。但近年中國不斷在上游廣設水壩攔截河水發電，造成下游水量、沉積物減少，不僅影響各國用水，甚至引發沃土消失、海岸線倒退等危機。

西藏雅魯藏布江水壩不僅是項浩大的水利與能源工程，更深刻牽動區域水資源的安全與地緣政治的敏感神經，若水資源不在是單純的資源，轉變為政治槓桿、經濟籌碼，恐將引爆新一輪區域矛盾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財