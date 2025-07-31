LTN經濟通》中國大玩水霸權 緊掐印度咽喉

橫跨雅魯藏布江的鐵路建設工程。（路透資料照）





雅魯藏布江水力發電廠 每年發電量可達3000億度

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國正式啟動號稱全球最大水壩工程，工程位於西藏東南部、鄰近印度邊境的雅魯藏布江下游，但此卻引發區域水資源爭議，也讓區域水資源分配問題再度成為國際關注焦點。

請繼續往下閱讀...

自1951年北京正式控制西藏後，獲得主要河流系統的控制權，進而掌握「亞洲水文」的主導力量。

據了解，這座水力發電設施預計每年發電量可達3000億度，這個數字相當於英國2024年1整年的總用電量。中國官方宣稱，該計畫不僅能滿足西藏，乃至全國的電力需求，更是實現2060年「淨零碳排」目標的關鍵一步。

這項工程預算高達1.2兆人民幣，其規模將遠超長江三峽大壩，成為全球最大的水壩。《路透》報導，雅魯藏布江下游的這項工程之大，完工之後，發電量將遠遠超過目前世界上最大的三峽大壩。

但這座水壩的建造，同時引起爭議。根據中媒報導，雅魯藏布江流經3國，中國作為上游區，具有位置優勢，反倒是下游的印度和孟加拉，因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國政府可能改變水量分配與流速，衝擊當地農業、漁業與防洪系統。

圖為2013年3月印度民眾焚燒五星旗，抗議中國打算在雅魯藏布江中游興建水壩。（法新社資料照）

水庫衝擊印度、孟加拉農漁業與防洪

印度、孟加拉在擔心什麼呢？雅魯藏布江發源於中國青藏高原，這項工程計劃在50公里長、落差2000公尺的河段修建5座大壩，預計2030年代初至中期開始發電。

但值得注意的是，除了上述時間表和高達1700億美元造價外，中國並未對外發布任何具體建設方案。中國對外公布的資訊不足，加重印度和孟加拉在水資源安全上的恐懼。且重要的是，雅魯藏布江下游水電工程將建在地震帶上，且當地有山崩、冰川湖氾濫和風暴的風險。

一些分析人士認為，這座水壩不只是單純的能源工程，中國正在利用其對水流的影響力作為武器，以贏得下游東南亞國家在其他議題上的讓步。一旦建置成功，這些國家恐面臨被中國「用水掐喉」。

分析人士舉例，中印兩國本就對跨境水資源的分配本來就有爭議，這項工程可能成為考驗雙方是否願意合作、能否保持外交穩定的關鍵。

美國雜誌與時事評論員就曾指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，相當於掐住了印度的咽喉，讓中國在地緣競爭領域，對印度擁有了某種優勢，印度就會吃虧。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）先前1份報告指出：「對青藏高原河流的控制，實際上賦予中國對印度經濟的箝制力量。」

美國雜誌與時事評論員就曾指出，一旦中國建立對雅魯藏布江水資源控制權後，相當於掐住了印度的咽喉。示意圖（歐新資料照）



水壩建造地是地殼活躍地區

印度媒體分析，若中國利用大壩控制雅魯藏布江的水流，不讓其往下游，不用1星期時間，印度全國的河流都將乾涸，且若中國突然開放所有的大壩，或因天災因素導致大壩潰堤，下游印度低窪地就會被淹沒，數百萬的居民生命堪憂。

就如同印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）邦長今年曾表示，大壩可能會導致流經該邦的水量銳減80%，同時卻有可能對諸如毗鄰的阿薩姆邦（Assam）等下游地區造成水患。

國際聲援西藏運動（ICT）曾在1份報告中指出，「中國的這項水利計畫是對西藏大規模的侵犯人權行為與環境破壞，並將威脅中國、南亞與東南亞地區18億人的供水、生計和健康。」

網路上則有人分析，這項大型基礎建設是建造在地殼最活躍的地區之一，質疑如果水壩建成後發生劇烈地震，「不但可能讓所有投資全部打水漂，還可能對下游民眾造成巨大的危害」，批評中國官方以「賭運氣」的方式建造大型水利設施。

孟加拉因農業十分依賴雅魯藏布江水，擔心中國政府可能改變水量分配與流速，衝擊當地農業、漁業與防洪系統。（法新資料照）

美國學者認對雅魯藏布江下游水流影響小

不過也有專家認為，雅魯藏布江大壩對下游水流的影響可能被誇大，美國亞利桑那大學（University of Arizona）中國印度水關係專家莫達克（Sayanangshu Modak）說，部分原因在於流入布拉馬普特拉河（雅魯藏布江的下游）的水大多來自喜馬拉雅山以南的雨季降雨，而不是來自中國。

他說，中國計劃建設川流式水電工程，意味河水將沿布拉馬普特拉河原本河道正常流動。

水為生命之母、社會發展之源，但多數亞洲國家均受困水資源不足，尤其中國雖因水資源量多，但水資源分布與人口、經濟、耕地、能源等經濟社會要素布局不相匹配。

時任中國水利部長汪恕誠介紹中國水資源政策時曾表示，「要麼為每一滴水而戰，要麼滅亡，這就是中國面臨的挑戰」。

近年中國不斷在上游廣設水壩攔截河水發電。示意圖。（路透資料照）

中國被指是「水霸權」

但中國除了在境內大興土木、調配水資源滿足各地需求外，中國挾其地理優勢，面向境外的搶水行動，也造成和周邊國家關係的緊張，被指責是「水霸權」，尤其是北東南亞與南亞地區國家。

像是位在東南亞的湄公河，其上游即中國境內的瀾滄江，自中國流出後，一路流經寮國、緬甸、泰國、柬埔寨、越南6國，為各國重要水資源來源。但近年中國不斷在上游廣設水壩攔截河水發電，造成下游水量、沉積物減少，不僅影響各國用水，甚至引發沃土消失、海岸線倒退等危機。

西藏雅魯藏布江水壩不僅是項浩大的水利與能源工程，更深刻牽動區域水資源的安全與地緣政治的敏感神經，若水資源不在是單純的資源，轉變為政治槓桿、經濟籌碼，恐將引爆新一輪區域矛盾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法