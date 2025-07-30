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關稅害慘！賓士利潤暴跌近70％ 暫停向美交付電動車

2025/07/30 22:10

德國汽車龍頭製造商賓士（Mercedes-Benz）利潤暴跌近70%。賓士週三（30日）也宣布，將暫停向美國交付其EQ電動車系列。（路透）德國汽車龍頭製造商賓士（Mercedes-Benz）利潤暴跌近70%。賓士週三（30日）也宣布，將暫停向美國交付其EQ電動車系列。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國關稅政策的威脅下，德國汽車龍頭製造商賓士（Mercedes-Benz）利潤暴跌近70%。賓士週三（30日）也宣布，將暫停向美國交付其EQ電動車系列，以應對需求放緩和經銷商庫存過高的情況。

賓士週三表示，由於美國關稅和中國市場銷售疲軟，第2季度利潤暴跌近70%，促使其下調全年營收預期。該期間淨利潤為9.57億歐元，遠低於金融數據公司FactSet 調查的分析師預期的15億歐元。

賓士表示，如果沒有關稅，該公司的汽車業務利潤率將達到6.6%，而實際利潤率僅為5.1%。該季度汽車部門的總銷售額為242億歐元。

今年4月，川普宣布對進口車加徵25%的關稅，作為其積極貿易政策的一部分，川普表示此舉將有助於促進美國製造業的發展。

這對歐洲汽車製造商造成打擊，雪鐵龍的所有者Stellantis 以及汽車巨頭福斯在北美銷量近期出現下滑。此外，賓士股價下跌19%，凸顯公司在與比亞迪等本土競爭對手的競爭中所面臨的挑戰。

賓士今年2月曾表示，新產品系列中汽油和柴油汽車的產量將超過電動車。公司表示，去年電動車銷量暴跌四分之一之後，目標是在2027年底推出19款新型內燃機車型和17款純電動車。

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