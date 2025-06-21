亞翔接單大爆發 在手訂單逾2千億元

無塵室工程與機電系統整合廠亞翔昨召開法說會，公布今年前五月在手訂單尚未施工的工程合約達2084.9億元，為歷年新高。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業持續擴產，無塵室工程與機電系統整合廠亞翔（6139）昨召開法說會，公布今年前五月在手訂單尚未施工的工程合約達2084.9億元，為歷年新高，其中，今年前五月新簽約合約金額達957.63億元，呈現接單大爆發走勢，向上顯著攀升並創同期新高。

亞翔指出，今年前五月在手訂單尚未施工的工程合約達2084.9億元，較去年底的1304.97億元顯著增加779.03億元；產業別分布，半導體占63%，鐵路／公路／機場工程占16%，捷運工程占12%，能源工程占3%，商業建築工程占2%，區段徵收占2%。從市場比重分布來看，55%來自東協市場、台灣市場占43%、中國約占2%。

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亞翔今年截至五月新接訂單金額共計957.63億元，也較去年底大增，其中半導體佔比99%，其他1%，區域別是東協貢獻92%、台灣7%、中國僅1%。

亞翔表示，整體接單成績亮眼，但中國反映當地景氣情況，新簽約或尚未施工的個案占比都相當低。

亞翔展望後續營運樂觀，主要是台灣與新加坡在建工程增加，台灣高科技廠包括鵬鼎高雄園區KA01 4F Relayout一次配工程，台積電（2330）AP8 拆除工程、MEP工程、無塵室工程，還有台積電F22 P1/P2/P3 地下管道間（高雄）等。

海外則有世界先進（5347）的新加坡廠區，新加坡記憶體業者的先進封裝廠區等。

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