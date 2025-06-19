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家電業︰降稅反映售價 盼擴及冰箱空調

2025/06/19 05:30

立法院財政委員會昨天審查「貨物稅條例」，彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等貨物稅可望走入歷史。家電業者期待應擴及家庭常備、且貨物稅與單價都較高的冰箱、空調。（記者劉宛琳攝）立法院財政委員會昨天審查「貨物稅條例」，彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等貨物稅可望走入歷史。家電業者期待應擴及家庭常備、且貨物稅與單價都較高的冰箱、空調。（記者劉宛琳攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等貨物稅可望走入歷史。家電通路商燦坤採購長李榮森指出，減免後當然會反映到售價上；只是業者期待應擴及家庭常備、且貨物稅與單價都較高的冰箱、空調，也能免稅或減稅。

業者坦言，從使用狀況來看，除電視機外，目前其餘三種家電的使用率都極低，對民眾與家電通路商而言效益不大。針對電視的貨物稅調降，家電通路燦坤、全國電子都認為可刺激消費者買氣，李榮森說，電視機本需徵收十三％貨物稅，在減免後原廠會調降商品定價，有望刺激消費；不過，單純的顯示器本就不需徵收貨物稅。

全國電子指出，在此次減免貨物稅的品類中，錄影機、電唱機等屬於較利基的品項，電視仍為銷售主力商品之一，稅負減免將有機會反映在終端價格，進一步帶動民眾換購新機或升級大尺寸、智慧顯示設備的意願，對整體銷售動能有正面效益。

李榮森強調，仍希望貨物稅調降範圍可擴及冰箱、空調等主力家電；根據貨物稅條例，電冰箱課稅十三％，住家或小空間常用、使用電力調節氣溫的冷暖氣機課稅二十％，而商辦大樓常用、中央空調系統型的冷暖氣機則課稅十五％，單價高、貨物稅也較高。

業者也期望高能效節能家電可以納入免貨物稅或減稅範疇，除可減輕民眾的負擔，更可配合政府推動節能減碳政策，促進舊機汰換、加速提升用電效率，若可與節能補助政策相互搭配，將更具政策綜效。

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