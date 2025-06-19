防串聯抗爭! 中國公務員禁聚餐且每晚酒測

中國政府對公務員祭新禁酒令，3人聚餐就違規，甚至傳出有政府部門每晚全員酒測。（擷取自中國社交媒體）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日北京宣布新規定，明令禁止官場酒文化，地方當局紛紛跟進，多地推出更嚴格的升級版「禁酒令」，甚至部分地方政府已經勒令「公職人員3人以上不能聚餐」，避免拉幫結派、搞小圈子。中媒報導，在禁酒令層層加碼下，部分政府部門每晚全員酒測。

據報導，因為中國經濟衰退引發民怨，北京當局打著「政治酒桌文化」的旗號，阻止官員聚集，以防他們串聯反抗。現在部分地方政府還通知，要求全體公務員每晚8點都要到警察局排隊做酒測，有事必須提前請假，無故不到的「按飲酒處理」。

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多家外媒德國之聲、路透社報導，中國政府的禁酒新規上路至今1個月，許多地方出現了層層加碼的情形，當局採取更加嚴格的管制方式，甚至要求公職人員不得「3人以上聚餐」，避免他們「拉幫結派」。不少人在社交媒體上抱怨，個人生活受到了過度和任意的限制。

報導提到，1名安徽的公務員稱，她所在的部門最近開始實施每日酒精測試。而武漢的1名國企員工則被告知，不得與其他部門的同事、上級一起吃午飯，即便是在部門內的餐廳也不行。另1名山東的公務員則說，3名同事中午一起出去吃火鍋，結果都受到警告處分。

1名四川的公務員透露，單位要求下班後必須直接回家。甘肅的1名公務員則表示，他們被要求遵守多達20種應避免的聚餐類型。對此，網民留言嘲諷，「鬥爭強度升級了」、「新版全員核酸檢測」、「各種各樣的服從性測試」。不少網友稱，「吃個飯都要自證清白」。

德媒指出，新「禁酒令」後，中國7家白酒股跌超10%，微博網友則戲稱，「貴州茅台最大的敵人就是禁酒令」。

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