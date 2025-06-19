利率連5凍！央行下修通膨率、估今年經濟成長率可保3%（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕繼聯準會、日本央行利率按兵不動後，中央銀行理事一致同意利率不變，政策利率維持在2%水準，今年經濟成長率維持3.05%預估值不變，並下修今年通膨率至1.81%。

央行於3月時將川普2.0影響納入評估，下修今年經濟成長率預測值至3.05%，今日維持上次預估值，意味今年經濟成長率仍可保3。

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央行指出，今年以來，受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，以及國外廠商因應美國關稅政策提前拉貨，致出口大幅成長，民間投資擴增，加以民間消費續增，經濟成長遠優於預期。

勞動市場方面，與去年同期相比，今年1至4月失業率下降，就業人數上升；薪資溫和成長。

至於下半年，美國關稅政策不確定性仍高，全球景氣展望保守，加以國外廠商已提前拉貨及比較基期已高，預期出口及民間投資成長動能轉弱；民間消費和緩成長。央行預估今年全年經濟成長率為3.05%，與上次預測值相同。

在通膨率上，央行表示，今年1至5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.04%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為1.65%，持續緩步下降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，預期今年原油價格較上年為低，通膨壓力將續趨緩。央行下修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.81%、1.69%，低於上年之2.18%、1.88%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年我國通膨率可望降至2%以下，以及預期國內經濟溫和成長，惟全球經濟前景不確定性仍高，為審慎因應美國經貿政策等變化帶來之影響，理事會認為此次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

未來將密切關注美國關稅政策之後續發展、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

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