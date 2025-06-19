台灣人超有錢！百萬美元富豪「這麼多」 高居全球第15

瑞銀最新發布的「2025年全球財富報告」，台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球第15多。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據瑞銀最新發布的「2025年全球財富報告」，台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球第15多，成人平均財富在過去5年來增加35%，成長速度為全球前段班。但這份報告也指出，台灣人的平均財富高於中位數。

根據報告，2020年至2025年初期間，台灣每名成人的平均財富（以本幣計算）增加35%，成長速度輸給南韓（44%）、挪威（41%），為全球第3快，但勝過中國（27%）。

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台灣每名成人的財富平均為31萬2075美元（約新台幣923萬元），排全球第15名，但用中位數來看，台灣每名成人的財富中位數為11萬4871美元（約新台幣339萬元），和新加坡、南韓一樣，都是平均財富成長速度快於中位數。

台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球排名第15多，高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。

美國則第1名，有2300多萬人。去年美國超過37.9萬人躋身新的百萬富豪，平均每天增加1000多人，中國則以630多萬人排名第2。

美、中囊括全球54%的財富，排名第3的日本，其財富僅占全球的4.5%，台灣則占1.3%。

瑞銀預期未來5年，在北美和大中華區帶領下，全球財富將進一步增長，不僅是個人財富進一步增長，百萬富豪人數也會變多，預計2029年全球將增加500多萬名百萬美元富豪。

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