正崴新成長曲線 軍工、AI齊發

正崴近年加速開拓新成長曲線，積極布局高潛力領域。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件大廠正崴（2392）近年加速開拓新成長曲線，積極布局高潛力領域，正崴管理階層指出，目前除了透過模組與配件切入軍工應用、搶攻高毛利市場外，同時推進主動式光纜高速傳輸線材產品量產進度，對接算力與資料中心商機；此外，事業部門也正攜手美系大型平台開發新一代行動支付設備，拓展中小型商家市場。

正崴指出，軍工產業門檻極高，一般企業難以直接參與核心武器系統，需仰賴穩定關係與長期技術整合能力。公司近年從模組與周邊配件切入，包括攝影機、夜視鏡、頭戴式定位儀等技術，並計畫開發整合夜視與定位功能的軍用頭盔，同步投入無人機關鍵模組設計。相關設備可搭配智慧眼鏡方案使用，進軍戰術場域，亦可應用於消防、警政等單位，拓展商機層面。

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在主動式光纖傳輸線領域，正崴已完成100G與400G版本產品開發，預計6月送樣，7月底前導產線將建置完成。800G版本也同步展開規劃，將做為下一階段主力產品，主要鎖定伺服器與高性能算力中心使用，首波客戶為台灣原廠委託設計製造商，後續將拓展至美系品牌商，搶攻高速傳輸線材需求快速攀升的伺服器市場。

正崴亦將於今年9月起量產出貨新一代行動支付終端設備，合作對象為一家市值超過500億美元的美國平台業者。該產品針對中小型商家設計，整合拍照、掃碼、資料查詢與行動支付功能，外型與操作介面接近低階智慧型手機，主打取代傳統POS（銷售時點情報系統）機與一般手機收款工具，提供一站式整合方案。

據了解，正崴相關系列產品將推出3款機型，單價區間落在100至200美元之間，每款年出貨預估達10萬至20萬台。正崴評估，2026年3款機型總訂單金額約新台幣20億元，雖對整體營收貢獻還不明顯，但具備高毛利潛力，可望優化產品組合結構。

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