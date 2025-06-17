晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Q1全國住宅平均屋齡33.23年 史上最老

2025/06/17 05:30

今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達33.23年，為史上最老紀錄，且已連續四季屋齡33年起跳。（中央社資料照）今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達33.23年，為史上最老紀錄，且已連續四季屋齡33年起跳。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕即便十年逾百萬交屋潮挹注房市，仍無法讓整體住宅老化趨勢放緩，根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達三十三．二三年，為史上最老紀錄，且已連續四季屋齡三十三年起跳。

全國老屋突破500萬宅

根據統計，今年第一季全國房屋稅籍住宅屋齡三十年以上達五一五．一八萬宅、占全國比重逾五十五％，其中四十至五十年的數量高達二二三．一九萬宅、占二十三．八三％，也就是說全國每四．一九宅就有一宅屋齡接近半百。

北市逾40年老宅占比達53.7％

六都中，第一季住宅平均屋齡以台北市約三十八．一八年最老，且逾七十二％住宅屋齡三十年起跳，而四十年以上住宅占比達五十三．七六％，換句話說，台北市每一．八六宅就有一宅屋齡四十年起跳。反觀桃園市、台中市，平均屋齡均不到三十年，分別約二十七．六年、二十九．六五年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，一九八○至一九九○年代，住宅完工數量龐大，至今屋齡都超過三十年、甚至四十年；再者，老屋重建整合路途依舊漫長，若重建基地較大，整合時間拖得太久，基地太小則因營造成本過高而胎死腹中。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然新增供給的交屋潮逐漸湧入市場，擴大新屋占比，但市場胃納畢竟有限，去化狀況已缺乏過去幾年相對房價低基期、高槓桿的熱銷氣氛助攻。

他表示，二○二二年開始升息，二○二三年「平均地權條例」修正案壓抑預售屋投資買氣，去年央行又對各家銀行的建築開發業周轉金進行金檢，以及現階段「危老重建條例」時程獎勵落日的邊際效益遞減，後續恐使都市新陳代謝速度大減，老屋問題所面對的安全、市場壓力將更大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財