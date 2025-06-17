Q1全國住宅平均屋齡33.23年 史上最老

今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達33.23年，為史上最老紀錄，且已連續四季屋齡33年起跳。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕即便十年逾百萬交屋潮挹注房市，仍無法讓整體住宅老化趨勢放緩，根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達三十三．二三年，為史上最老紀錄，且已連續四季屋齡三十三年起跳。

全國老屋突破500萬宅

根據統計，今年第一季全國房屋稅籍住宅屋齡三十年以上達五一五．一八萬宅、占全國比重逾五十五％，其中四十至五十年的數量高達二二三．一九萬宅、占二十三．八三％，也就是說全國每四．一九宅就有一宅屋齡接近半百。

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北市逾40年老宅占比達53.7％

六都中，第一季住宅平均屋齡以台北市約三十八．一八年最老，且逾七十二％住宅屋齡三十年起跳，而四十年以上住宅占比達五十三．七六％，換句話說，台北市每一．八六宅就有一宅屋齡四十年起跳。反觀桃園市、台中市，平均屋齡均不到三十年，分別約二十七．六年、二十九．六五年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，一九八○至一九九○年代，住宅完工數量龐大，至今屋齡都超過三十年、甚至四十年；再者，老屋重建整合路途依舊漫長，若重建基地較大，整合時間拖得太久，基地太小則因營造成本過高而胎死腹中。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然新增供給的交屋潮逐漸湧入市場，擴大新屋占比，但市場胃納畢竟有限，去化狀況已缺乏過去幾年相對房價低基期、高槓桿的熱銷氣氛助攻。

他表示，二○二二年開始升息，二○二三年「平均地權條例」修正案壓抑預售屋投資買氣，去年央行又對各家銀行的建築開發業周轉金進行金檢，以及現階段「危老重建條例」時程獎勵落日的邊際效益遞減，後續恐使都市新陳代謝速度大減，老屋問題所面對的安全、市場壓力將更大。

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