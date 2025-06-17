立院初審個資法修正草案 非公務部門納管過渡期保留送協商

立法院經濟委員會16日審查個人資料保護法部分條文修正草案，個人資料保護委員會籌備處主任李世德列席。（記者羅沛德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院經濟委員會昨初審通過「個人資料保護法部分條文修正草案」，明定由個資會統一受理個資事故通報，個資會得對公務機關為各項監管作為，公務機關應置個資保護長等，但關於非公務機關有六年納管過渡期部分，朝野立委普遍認為時間應縮短，因此保留，全案須交由黨團協商。

由個資會統一受理個資事故通報

行政院會三月二十七日通過「個人資料保護委員會組織法草案」及「個人資料保護法部分條文修正草案」，函請立法院審議，前者已於五月底初審通過，委員會昨審查行政院及朝野立委所提個資法部分條文修正草案，大多數條文皆按行政院提案通過。

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公務機關應設置個資保護長

初審條文明定，由個資會統一受理個資事故通報，違反通報義務將受罰鍰處分；授權訂定個資安全維護管理辦法，作為個資會稽核、檢查、裁罰的依據；此外，個資會得對公務機關為各項監管作為，公務機關應置個資保護長。

由於部分私部門的目的事業主管機關不明確，行政院版草案增訂修正條文第五十一條之一，「對非公務機關之監督管理事項，於主管機關成立之日起六年內，得由主管機關報請行政院公告一定範圍之非公務機關，仍由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府管轄。主管機關應每二年會商相關機關後，報請行政院調整減列前項公告所定一定範圍之非公務機關。」規劃個資會優先納管無明確目的事業主管機關，於六年過渡達成監管事權統一。

不過，朝野立委普遍認為六年時間太長，民進黨立委王美惠主張下調至四年內、每年檢討一次；國民黨立委羅廷瑋則提案改為五年內、每二年檢討一次；國民黨立委鄭天財表示，第一項六年改為四年，第二項二年改為一年，大家有不同意見，建議保留條文送院會協商。

個資會籌備處主任李世德說明，考量個資會人力及預算，加上有明確事業主管機關的單位已依照個資維護辦法運作，仍建議維持六年、每二年檢討一次較妥當。最後主席蔡易餘表示，委員們都希望個資保護涉及非公務機關的部分，速度要加快，建議保留待協商處理。

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