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經部加碼電動機車補助 每台最高8000元

2025/06/17 16:09

經濟部加碼補助，民眾汰換每台10年以上老車換新電動車最高可享8000元補助。（示意圖，記者廖家寧攝）經濟部加碼補助，民眾汰換每台10年以上老車換新電動車最高可享8000元補助。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為提高民眾轉換電動機車的意願，經濟部加碼汰舊換新補助，每台舊燃油機車換新電動車最高8000元，另同步強化充換電站服務量能，每座能源補充設施補助上限從原30萬元提高至60萬元。

油車汰舊換新 加碼補助1000元

經濟部產發署說明，民眾只要報廢一台10年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，即可獲得加碼補助1000元。

換言之，若以汰舊換新方式購入一輛電動機車，加上原本經濟部既有補助最高7000元，補助金額合計最高將可達8000元。

此外，為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，經濟部指出 業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由3500元提高至4500元。

鼓勵充換電站服務 每座機組補助提高至60萬元

另考量到換電站攸關交換式電動機車使用的便利性，為鼓勵業者建置大型站點或現地擴充機組，滿足熱區尖峰時段換電需求，每座機組補助金額將由30萬元提高至60萬元。

除上述加碼補助項目外，經濟部圖同步持續輔導機車行升級轉型，讓每個想轉型的車行老闆都能學會維修電動機車技能，也讓機車行能修會賣電動機車。

產發署也提醒，有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款是經濟部認可電動機車，並透過受認可車廠或其授權經銷商提出補助申請，以保障相關權益。

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