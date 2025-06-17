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盤勢分析》邁進高檔套牢區 區間震盪整理

2025/06/17 05:30

（記者王孟倫攝）（記者王孟倫攝）

以色列與伊朗戰事升溫，美股四大指數上週五全面下挫，台股昨再度迎來壓力測試，台積電（2330）成為壓盤重心，加權指數一度跌破22000點大關，不過矽光子、機殼、重電、塑膠等族群表現亮眼，櫃買指數由黑翻紅，午盤過後隨著台積電跌幅收斂，22000點失而復得，加權指數終場下跌23.05點，收在22049.9點，成交量約2936億元。

三大法人昨合計賣超台股約49.9億元，其中外資賣超20.9億元、投信買超28.5億元、自營商賣超57.5億元；外資台指期淨空單昨減964口，累積外資期貨淨空單約4.1萬口。

台新投顧副總黃文清指出，台股因中東局勢升溫，面臨震盪整理回檔壓力，台股本波強彈最高過了年線，年線之上來到去年高檔套牢的整理區，即使沒有中東局勢升溫，台股震盪整理的機會也非常高；指數在6月底前，仍可能進行區間整理，以季線為支撐，建議先耐心等待，可留意AI、重電、太陽能或其他高股息個股，逢低承接。

統一證券分析，油價大漲引發通膨疑慮，戰火干擾投資情緒，加上外資期貨空單來到4萬口之上，技術指標日KD轉折向下，RSI持續向下，MACD紅色柱狀體縮小，顯示短線買盤動能有疑慮，台股短線上面臨高檔震盪，留意月線支撐能否守穩。（記者卓怡君）

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