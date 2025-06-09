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〈財經週報-投資觀點〉在動盪中尋找穩定，跨國藍籌百強企業成資產布局的投資金鑰

2025/06/09 05:30

跨國藍籌企業屹立不搖，關鍵就在有五大護城河優勢。（路透）跨國藍籌企業屹立不搖，關鍵就在有五大護城河優勢。（路透）

■洪欣如

關稅壁壘升高、地緣政治風險升溫，全球投資市場正經歷前所未有的動盪。這場資本大洗牌中，全球跨國藍籌企業憑藉規模經濟、品牌效應與技術優勢，展現出強大韌性，成為資本市場最受矚目的投資新解方。

跨國藍籌企業擁護城河，長期增值抗壓

根據彭博資訊，以標普全球100指數為基準，全球百大企業在過去十年創下204%的累積報酬率，遠遠超越全球股市的133%。這些企業的市值也從2013年的9.8兆美元，一舉攀升至30.8兆美元（截至2025/3/31）。

跨國藍籌企業能在多變環境中屹立不搖，關鍵就在於巴菲特口中的「護城河」優勢。這五大護城河分別是：首先，生活必需品巨頭如寶潔、雀巢，因產品需求剛性，能抵禦景氣波動；其次是，擁有高轉換成本產品如微軟Office，讓用戶難以離開，現金流源源不絕；第三，網絡效應企業如Google、Meta等，隨用戶規模擴大平台價值，形成壟斷優勢；第四，規模經濟帶來成本優勢，如沃爾瑪；最後，品牌價值強大如蘋果、LVMH，於市場上具無可取代地位。

面對關稅戰與AI時代，此時更需要跨國藍籌企業

面對川普關稅戰的政策不確定性與成本壓力，正是跨國藍籌企業展現無可比擬韌性的時機。它們善於運用全球資源，透過多地布局生產與銷售，有效分散風險，保持競爭優勢。特別是服務業與生活必需品產業，抗壓能力尤為突出，如萬事達卡、Google等巨頭，專注於金融支付與數位服務，能避開以實體商品為主軸的關稅戰衝擊，持續高速成長。而P&G、雀巢這些日常必需品大廠，產品剛性需求強，且產線遍佈全球，更是穩健投資的首選。

隨著AI時代的來臨，產業門檻大幅提升。建置AI系統需要龐大資本與技術投入，只有微軟、亞馬遜、阿里巴巴等全球藍籌巨頭，具備持續創新與投資的實力，才能在AI浪潮中搶佔先機，穩居市場龍頭。這些企業，已不再是單純的商業巨頭，更是未來科技革命的主角。

在這個風雲變幻的時代，投資布局必須與時俱進。近期，陸續有投信募集發行以全球跨國藍籌百強企業為標的的ETF，嚴選具備國際競爭力、產業領導地位與創新能力的企業。投資者在未來的投資布局上，如能與這些世界一流企業同行，將有機會在不確定的未來中立於不敗之地，實現資產的穩定增值。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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