華納兄弟探索公司將拆分為兩家公司

華納兄弟探索公司週一表示，將分拆為兩家獨立的上市公司，一家專注於HBO Max串流服務和華納兄弟工作室，另一家則專注於《CNN》和其他電視網路。（路透社）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕華納兄弟探索公司週一表示，將分拆為兩家獨立的上市公司，一家專注於HBO Max串流服務和華納兄弟工作室，另一家則專注於《CNN》和其他電視網路。

根據《CNN》報導，第一家公司目前被稱為「串流媒體與工作室」（Streaming & Studios），將由執行長扎斯拉夫（David Zaslav）領導；第二家公司「環球網路」（Global Networks）將由財務長維登費爾斯（Gunnar Wiedenfels）領導。

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華納兄弟探索公司表示，此次分拆旨在產生更大戰略靈活性和專注力。華納兄弟計劃在2026 年中完成公司分拆。

華納兄弟探索公司週一的公告，是其應對投資者壓力和全行業深度變革的回應。隨著有線電視業務在串流媒體時代萎縮，扎斯拉夫為股東提供了一種無需接觸有線電視即可投資日益壯大的 HBO Max業務的方式。

華納兄弟探索公司週一的公告，是其應對投資者壓力和全行業深度變革的回應。（蓋帝圖像）

扎斯拉夫在一份內部備忘錄中告訴員工「這項調整並非背離我們原先策略，即在全球範圍內部署Max，優化我們的全球網路，並讓工作室重回行業領先地位，而是為了充分釋放兩家強大公司各自的潛力。」

扎斯拉夫還在備忘錄中強調「每家公司都有著獨特的重點、清晰的使命，以及根據自身情況取得成功的規模。」

這次拆分發生在探索頻道與舊時代華納合併三年後，當時雙方曾大張旗鼓地宣布合併。週一上午拆分消息傳出後，華納兄弟探索頻道股價上漲逾10%，但最終收盤下跌約3%。

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