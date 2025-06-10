川普推嬰兒投資帳戶 找多名商業巨頭支持

川普推動兒童投資帳戶，號召多名企業高層支持（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨提案，將為未來4年在美國出生的嬰兒設立稱為「川普帳戶」的投資帳戶，給每名嬰兒提供1000美元（約新台幣近3萬元）的初始金額，供這些新生兒在年滿18歲時，可以提領這筆資金用於買房頭期款、教育或創辦公司。為了推動這項計劃，美總統川普也號召多名企業高層，尋求商界支持。

綜合外媒報導，川普週一（9日）在白宮為該提案舉行的活動上表示，這是一項有利於家庭的倡議，將幫助數百萬美國人利用經濟的力量，來支持下一代。他們的生活將獲得巨大的躍進，特別是如果美國在某些數字和經濟方面運氣好的話。

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雖然這項投資具有象徵意義，但在7兆美元（約新台幣209.8兆元）的聯邦預算中，這筆用於解決兒童貧窮問題的資金投入相對較小。若是以7％的報酬率計算，那麼1000美元（約新台幣近3萬元）在經過18年後將成長至約3570美元（約新台幣10.7萬元）。

「川普帳戶」試點計劃將包含在川普與共和黨領袖試圖在國會通過的大而美法案。這項提案以「嬰兒債券」的概念為基礎，加州和康乃狄克州以及哥倫比亞特區都以導入這一概念，旨在縮小貧富差距。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，大而美法案的通過將帶來歷史上最大的減稅、增加兒童稅收抵免，並創建這項不可思議的「川普帳戶」計劃，徹底改變全美勞工階級家庭的生活。

多名企業高層週一被列入白宮的「投資美國」圓桌會議名單，與會者包括戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）、安謀（Arm）哈斯執行長（Rene Haas）、高盛集團（Goldman Sachs）董事長索羅門等人（David Solomon）。白宮官員表示，預計各企業高層將宣佈向旗下員工子女的川普帳戶進行投資。

未出席活動的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也透過聲明表示，輝達將自豪的支持這一大膽措施，為員工子女的帳戶注資。

不過，這項提案推動之際，國會共和黨員和川普正面臨強烈的反彈，因為他們提議削減貧困家庭所依賴的補助，包括食品援助和醫療補助等。即使是一些支持嬰兒債券的人也持懷疑態度，他們認為，川普想要削減的高等教育補助金，受影響的正是川普帳戶所希望幫助同一年齡層的年輕人。

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