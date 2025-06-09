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〈財經週報-專家筆記〉深耕高齡金融

2025/06/09 05:30

年長者手握龐大資產，銀行透過專人上門、異常交易預警、與社福單位合作等方式，打造預防資產誤用機制。（資料照）年長者手握龐大資產，銀行透過專人上門、異常交易預警、與社福單位合作等方式，打造預防資產誤用機制。（資料照）

■黃崇哲

根據財政部統計，2023年地價稅納稅人中，65歲以上的高齡者已占三分之一，達33.2%。相較2018年的27.7%，五年間增加了5.5個百分點，成長幅度不小。這不只是統計上的變化，而是資產集中現象的具體寫照。以往以工作收入為財富核心的時代逐漸退場，一個以「資產價值」作為影響力來源的高齡社會，正在台灣成形。

問題是，這麼龐大的資產握在年長者手中，金融體系準備好了嗎？目前市場上所謂的高齡金融，往往聚焦在家族辦公室、傳承信託等高資產階層的規劃。這些工具精緻、複雜，卻也高門檻，對於大多數擁有一兩戶不動產或幾百萬元退休金的高齡族群而言，幾乎沒有進場機會。

銀行推生活支援信託 打造預防資產誤用機制

反觀國際趨勢，金融老年學（Financial Gerontology）已成為一門獨立學科。源自1980年代的美國，該領域結合心理學、經濟學、人口學與財務管理，關注高齡者的財務行為與需求。美國金融老年學研究院（AIFG）與歐洲的「第三齡大學」體系，不僅推動理財教育，也強調如何透過金融工具支持長壽、延續自主與降低老化衝擊。這不只是風險控管，而是生活品質的保障。

鄰國日本則提供了更為具體的金融業服務案例，尤其面對著失智症（認知症）常常「忘情」的出門消費，週週出門簽約買棟房子或買輛車子，造成了家屬或廠商的莫大困擾。在2025年預估已達471萬名的認知症患者，日本金融機構早就展開行動。不僅大型銀行推出「生活支援信託」，中型與地方銀行也透過專人上門、異常交易預警、與社福單位合作等方式，建構一整套預防資產誤用的機制。日本金融廳甚至要求所有銀行提出「高齡者應對計畫」，制度性地將老化風險內建至日常服務中。

這不是單一國家的特例，而是全球趨勢。因為高齡化不是壓力，更可能是金融業的機會。美歐日紛紛發展以信託、長壽保險、年金、逆向房貸為核心的高齡金融商品。不僅提供服務，更延伸為跨世代的資產管理平台。這群客戶對金融機構的需求，是長期的、深度的、有信任基礎的，是可以創造穩定收益與永續關係的核心客群。

服務手握資產熟齡族群 金融業未來挖寶新商機

當低利率與數位浪潮壓縮傳統金融利差，台灣金融業如果還將重心放在年輕人開戶與小額投資，很可能錯失眼前這座「金銀島」。高齡金融不是邊緣題目，而是台灣未來20年最確定的成長曲線。只有理解、接觸、服務這一代手握資產的熟齡族群，金融業才能真正抓住寶藏所在。（作者為台灣理財顧問認證協會秘書長）

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