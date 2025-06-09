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〈財經週報-國際市場展望〉美股強勢攀升 債務隱憂浮現：平衡股市成長與債市避險

2025/06/09 05:30

美國總統川普關稅政策出現轉圜以及第一季科技公司財報表現優異，成為美股上漲的核心動力。（法新社）美國總統川普關稅政策出現轉圜以及第一季科技公司財報表現優異，成為美股上漲的核心動力。（法新社）

■林永祥

近期國際金融市場情緒相對樂觀，美國股市在多重消息推動下表現強勢。關稅風險趨緩、2025年第一季科技公司財報超預期，以及眾議院通過減稅及財政支出法案，為美股注入強勁動能。然而，美國聯邦債務高達36.2兆美元，近期30年期美債殖利率飆破5%，債務問題成為市場隱憂。

美國總統川普的關稅政策近期出現轉圜，提振全球股市。川普執政團隊展現出談判靈活性，例如對中國進口貨物的關稅從145%暫時降至30%，以及傳出對日本談判中表現相對彈性。關稅風險減緩降低了企業成本，對依賴全球供應鏈的科技公司尤為有利。Nvidia、Meta和Alphabet等科技股近期帶動納斯達克指數上漲，反映投資者對供應鏈預期的修復，進一步推升市場情緒。

科技公司財報表現佳 美股上漲動力

2025年第一季科技公司財報表現優異，根據FactSet數據，S&P500中78%公司EPS超出市場預期，綜合盈利成長率13.3%，基本面的超預期表現成為美股上漲的核心動力。其中，AI關鍵企業Nvidia最新財報顯示，季度營收達441億美元，年增率69%，超出市場預期的433億美元。科技股的強勢反映市場對人工智慧和半導體產業的長期看好。展望今年第二季至第四季，S&P 500盈餘成長率預測分別為5.0%、7.2%和6.2%，2025年全年為9.1%，而2026年為13.5%。

川普推動的減稅法案於5月22日以215︰214票通過眾議院，包含延長2017年稅改、提高兒童稅收抵免至2,500美元等措施，預計刺激消費和企業投資。法案允許美國製造汽車貸款利息扣稅，提振汽車和消費品板塊。然而，包含馬斯克在內的多位人士表示，法案對於美國債務將產生負面影響。鑒於近期穆迪下調美國信用評等，警告財政可持續性風險，市場對赤字擴大的擔憂推升30年期美債殖利率飆破5%，創2023年10月以來新高，對未來市場構成潛在壓力。

美財政部出手救債 創紀錄回購美債

美國債務問題成為市場最大隱憂，聯邦債務已達36.2兆美元，佔GDP的124%。5月20年期美債拍賣需求疲軟，得標利率達5.047%，反映投資者信心下降。穆迪指出，減稅法案和關稅政策可能進一步推高赤字，增加融資成本。但在此市場擔憂之際，美國財政部選擇親自出手「救債」。美國財政部6月3日宣布，最新一輪國債回購操作規模高達100億美元，創下史上最大單次回購紀錄。市場人士認為，美國財政部的國債回購類似「輕型QE」，本質上是在公開市場上將國債貨幣化、向市場注入資金，類似聯準會的永久公開市場操作（POMO），用以緩解美債高殖利率的壓力。

投資美ETF布局美股 也適度增持美債

投資者可持續看好美股表現，建議重點配置科技等成長性行業，同時關注能源反彈機會。為分散風險，投資者可考慮通過美國市值型ETF布局美國股市。與此同時，債市悲觀情緒下，美債價格或迎反彈機會。「輕型QE」可能壓低收益率，結合通脹預期穩定，美債吸引力上升。建議適度增持美債，以對沖股市波動並捕捉價格上漲潛力。整體策略應平衡股市成長與債市避險，密切關注宏觀數據與政策動向，靈活調整配置。（作者為永豐投信投資長、副總經理）

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