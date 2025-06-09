〈財經週報-台股盤勢解析〉情緒好轉下台股收復跌幅 聚焦AI、低基期類股

台幣升值，出口美國為導向的窗飾、製鞋、成衣等產業負面影響較大。（記者楊雅民攝）

■姚宗宏

關稅豁免期間市場情緒好轉，台灣加權指數收復跌幅，即將進入第三季，關稅豁免期也將至，大盤指數中性偏保守看待，市場上調本益比區間，指數可能將在19,500至22,500間震盪。目前股市已反映相關利多政策，部分族群與個股如：AI供應鏈仍具表現空間。

景氣進入衰退的機率下降，市場也上調美國經濟成長率預測，美國物價與核心PCE指數出現下滑跡象。由於川普可能的新政仍存在諸多不確定性，聯準會（Fed）態度仍保守，尚未明確表態。若屆時關稅如市場預期加徵10%至20%，中國則為20%至30%，對物價的影響可能低於原先預期，聯準會有望在9月啟動降息。

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台灣3月景氣信號綜合判斷分數為34分，燈號持續呈現黃紅燈，顯示景氣維持擴張但動能略有收斂。上半年受惠於AI與高效能運算出貨暢旺，加上第二季可能因川普關稅不確定性出現美系廠商緊急拉貨現象，出口與製造業指標表現穩健。預估第二季整體分數可維持在32至35分區間，但第三季落入28至31分的綠燈區機率提高，景氣週期將逐步邁向增速放緩期。

台股短多中空格局 下半年旺季恐不如預期

台股目前仍處於短多中空格局。過去十年台股成分股上半年與下半年獲利比例約為47%與53%，受提前拉貨效應影響，預期今年比例將為49%與51%。也就是說，台廠上半年呈現「淡季不淡」的現象，但可能導致下半年旺季表現不如預期。

美元趨貶、台幣升值情況下，通常會造成一次性匯兌損失。以2017至2024年期間為例，2017與2020年台幣分別升值8.3%與6.1%，對上市公司獲利分別減少2.4%與2.2%；而2022與2024年則分別貶值10.6%與6.8%，對獲利分別增加4.8%與3.4%。顯示新台幣與台股企業獲利呈現一定程度的正相關。

台幣升值 窗飾、製鞋與成衣負面影響較大

不過，除非升值幅度達到一定程度，才會對產業競爭力造成明顯影響。AI電子產業上半年營運動能強勁，目前影響相對有限。然而，台灣上市公司多以出口為導向，台幣升貶對獲利勢必造成影響，尤其對非科技產業而言，負面影響較大的包括窗飾（如窗簾與裝飾品）、製鞋與成衣；相對地，汽車、食品與造紙等產業則可能受惠。

AI仍將是下半年的投資主軸，AI伺服器供應鏈中的先進製程、電源、CCL（銅箔基板）、散熱、ODM，以及AI邊緣應用相關的PC品牌、原物料、記憶體與遊戲等領域，皆具備成長潛力。網通相關的光通訊與機器人產業亦值得關注。傳統產業方面，雖整體能見度較低，但仍有部分族群具備投資價值，包括航運、製鞋、工具機與金融等類股。

第三季關稅影響逐步顯現 金融市場有壓力

整體而言，台幣可能持續升值，資金可望進一步回流台灣，甚至進入股市，推升指數表現。然而，隨著第三季開始，關稅的實質影響將逐步顯現，加上半導體與電子產品的課稅政策仍具不確定性，可能對金融市場形成壓力。（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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