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〈財經週報-熱門族群〉金融股配息高 ETF青睞

2025/06/09 05:30

金控高配息政策，多家金控股被ETF選入成分股，帶動金融股股價上漲。（資料照）金控高配息政策，多家金控股被ETF選入成分股，帶動金融股股價上漲。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

規模逾3722億元、擁有122萬受益人的的群益台灣精選高息（00919）最新成分股新增16檔，其中包括富邦金（2881）和國泰金（2882），調整生效的6月4日當天，兩家金控龍頭股價上漲4.19％、1.25％，上週累計則上漲10.3%及10.8%。

去年14家金控獲利5,979億元，創歷史新高，年增63%，股利政策出爐也沒讓投資人失望，有8家金控股利都比前一年高，亮眼的配息也吸引高息ETF青睞。在此波ETF換股潮，多家金控股被選入成分股，進一步帶動金融股股價。

投信連買11天國泰金 連6買富邦金

近期台股多檔高息ETF陸續進行成份股調整，除了00919，統一台灣高息動能（00939）規模約362億元，此次成份股也新增富邦金和國泰金。截至上週五，投信已連續11個交易日買超國泰金，累計買超86.8萬張；富邦金則是連6買，累計買超26.1萬張。

法人指出，金融股市值雖比不上科技股，但獲利穩健，在高配息的帶動下，除息季節股價表現都特別強勁。

此外，新台幣升值，連帶壽險業獲利將受匯損衝擊，但隨著外匯價格準備金新制上路，目前已有8家壽險業者申請，加上金管會同意壽險業每半年一次計算RBC（資本適足率），美元資產評價由現行以期末市價改為「6個月均價」計算，兩應對方式有助減少匯損對壽險業的影響程度。

日前國泰金法說會上，子公司國壽表示，這波台幣兌美元每升值1%，對損益影響僅15至20億元；如果5月能獲金管會同意適用外價準備金新制，5月將不會有匯損。

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