〈財經週報-避險布局〉剛性需求 這兩把傘可抵禦逆風

標普500行業今年1-5月報酬率

記者張慧雯／專題報導

電力、能源基礎建設、醫療等，都是剛性需求，較不受景氣影響。 （路透）

全球資本市場大震盪，今年5月波克夏海瑟威股東大會吸引全球投資人關注，股神巴菲特明確指出，電力與能源基礎建設是未來5年最大的機會之一；此外，投信業者也表示，美國政府擬採取「最惠國藥價政策」，且醫療產業本益比仍偏低，綜合來看，電力、能源基礎建設、醫療這些都是剛性需求，較不受景氣影響。

從Bloomgerb統計數據來看，今年1-5月底為止，標普500指數小漲1.07%。不過，公用事業、工業、日常消費品產業報酬率卻更佳，分別繳出9%、8.72%、5.92%的正報酬。

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聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，當高波動、高成長型產業陷入修正，市場資金逐步轉向具備防禦性與穩定現金流的產業，特別是基礎建設與公用事業類股，不僅報酬相對突出，風險調整後的投資效益亦表現優異，逐漸受到資產配置者的高度重視。

可續抱醫療基金 也可分批布局卡位

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，5月12日川普簽署行政命令，內容為有關美國政府擬採取「最惠國藥價政策」，未來美國藥價將調降50%至90%，終結美國藥價高於其他主要已開發市場國家的現象。

江宜虔分析，其實醫療產業從評價面來看更具吸引力，目前醫療產業本益比約16倍，低於S&P500指數的21倍、科技產業的25倍，反映出醫療產業在面對政策風險下，不僅能維持良好獲利能力與基本面，也具有中長期上漲潛力；建議投資人已持有醫療基金可續抱，若對股市仍觀望或是尚未布局醫療產業的投資人，則建議可分批布局買進、或用定期定額的方式來卡位產業機會。

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