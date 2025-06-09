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〈財經週報-避險布局〉美政府債丟3A 企業債成避風港

2025/06/09 05:30

穆迪摘除美國AAA頂級信評，資金流向中短天期債券、金融債、非投資等級債，成為美債避風頭的新選項。 （彭博）穆迪摘除美國AAA頂級信評，資金流向中短天期債券、金融債、非投資等級債，成為美債避風頭的新選項。 （彭博）

記者張慧雯／專題報導

近20年來美債降評事件近20年來美債降評事件

穆迪（Moody’s）5月16日摘除美國AAA頂級信評，引發債市震盪，美國30年期公債殖利率也一度觸抵5%。投信業者分析，資金因此流向中短天期債券、金融債、非投資等級債，成為美債避風頭的新選項。

美國喪失3A評級 象徵大於實質意義債券

凱基投信表示，美國政府喪失3A信評，象徵意義大於實質意義，反映的是市場的擔憂，而非債市基本面出現警訊，債券ETF仍具投資價值；只是短期震盪難免下，中短天期債券受到公債殖利率波動影響相對少，有機會取代長天期公債成為債市避風新選項。

凱基A級公司債ETF（00950B）研究團隊表示，與20年以上的超長期債券相比，存續天期10年上下的債券，對利率變動的敏感度相對低，需要面臨的利率波動風險更少，若能將債券信用評級拉高至A級，更有助壓低面臨違約風險的機會，等於在風險相對低的情況下拿到相對高回報，讓現金流管理更加靈活具效益。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，金融次順債的信評等級與一般投資級公司債相等但殖利率更高，以波動度而言，金融主順位債波動度明顯低於投資級債，次順位債波動度則與投資級債相當；因此，金融債可兼顧債信品質、較佳收益率與較低波動度等優勢，值得納入投資組合、做為核心資產。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民則認為，目前美國非投資級債的違約率來到歷史相對低點，JPMorgan預估2025年全年度美國非投資級債企業違約率為1.5%，遠低於長期平均的3.4%；根據歷史經驗，當違約率低於長期平均時進場美國非投資等級債，不論在報酬或是投資勝率上皆有不錯的表現，平均報酬達7.4%、勝率超過8成。

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