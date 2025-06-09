晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-避險布局〉地緣政治風暴 軍工ETF比黃金還吸睛

2025/06/09 05:30

今年以來 ETF報酬率一覽表今年以來 ETF報酬率一覽表

記者張慧雯／專題報導

地緣政治衝突續升溫，美眾議院增加1,500億美元國防補充預算，帶動美、日、韓等國防股上揚。（中央社資料照）地緣政治衝突續升溫，美眾議院增加1,500億美元國防補充預算，帶動美、日、韓等國防股上揚。（中央社資料照）

去年以來黃金ETF績效大放異彩，不過，若論今年以來1-5月ETF報酬率表現，則由元大全球航太防衛科技（00965）拔得頭籌，報酬率超過25%，超越期元大S&P黃金（00635U）的21%，表現比黃金還吸睛。

因應地緣政治衝突風險持續升溫，歐美擴軍潮湧現，美國眾議院5月22日更通過稅改法案，同意增加1,500億美元的國防補充預算，消息帶動美國國防股上揚，日韓國防股同步表現強勢。

元大航太防衛科技（00965）去年11月26日掛牌上市，是目前國內唯一一檔全球航太防衛ETF，主題成分股以全球航太與防衛科技產業鏈為主，涵蓋國防、航太、衛星、無人機、半導體、資安及國防供應鏈等。

元大投信去年即指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高、以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由於全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。

軍工大投資來了 國際資產管理業搶發國防ETF

無獨有偶，今年以來連國際資產管理業者也看好軍工國防強大商機，跟進搶發相關主題ETF，如貝萊德宣布發行主動式國防ETF- iShares Defense Industrials Active ETF，就連鋒裕匯理也瞄準歐洲國防產業發行Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF。

法人表示，地緣政治風險難解，歐美持續拉高軍備預算，除美國「金穹計畫」、歐洲1,500億歐元的歐洲安全行動基金（Security Action for Europe, SAFE）等，長線推升國防軍備需求，成為產業鏈向上的因素。

法人建議，川普對等貿易關稅局勢未明，投資人可將成長性、能見度高的國內外軍工概念ETF以資產配置角度納入配置中，減緩易受關稅議題所影響的科技股衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財