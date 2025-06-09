〈財經週報-避險布局〉地緣政治風暴 軍工ETF比黃金還吸睛

今年以來 ETF報酬率一覽表

記者張慧雯／專題報導

地緣政治衝突續升溫，美眾議院增加1,500億美元國防補充預算，帶動美、日、韓等國防股上揚。（中央社資料照）

去年以來黃金ETF績效大放異彩，不過，若論今年以來1-5月ETF報酬率表現，則由元大全球航太防衛科技（00965）拔得頭籌，報酬率超過25%，超越期元大S&P黃金（00635U）的21%，表現比黃金還吸睛。

因應地緣政治衝突風險持續升溫，歐美擴軍潮湧現，美國眾議院5月22日更通過稅改法案，同意增加1,500億美元的國防補充預算，消息帶動美國國防股上揚，日韓國防股同步表現強勢。

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元大航太防衛科技（00965）去年11月26日掛牌上市，是目前國內唯一一檔全球航太防衛ETF，主題成分股以全球航太與防衛科技產業鏈為主，涵蓋國防、航太、衛星、無人機、半導體、資安及國防供應鏈等。

元大投信去年即指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高、以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由於全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。

軍工大投資來了 國際資產管理業搶發國防ETF

無獨有偶，今年以來連國際資產管理業者也看好軍工國防強大商機，跟進搶發相關主題ETF，如貝萊德宣布發行主動式國防ETF- iShares Defense Industrials Active ETF，就連鋒裕匯理也瞄準歐洲國防產業發行Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF。

法人表示，地緣政治風險難解，歐美持續拉高軍備預算，除美國「金穹計畫」、歐洲1,500億歐元的歐洲安全行動基金（Security Action for Europe, SAFE）等，長線推升國防軍備需求，成為產業鏈向上的因素。

法人建議，川普對等貿易關稅局勢未明，投資人可將成長性、能見度高的國內外軍工概念ETF以資產配置角度納入配置中，減緩易受關稅議題所影響的科技股衝擊。

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