〈財經週報-避險布局〉關稅戰撲朔迷離 亂局下的避險投資

黃金與股市及債市的長期相關性偏低，有助於分散投資組合風險。（彭博）

記者張慧雯／專題報導

「川普上台，股、匯、債三殺！」受到關稅大戰影響，台股今年前4月下跌12.16%，前5月跌幅收斂至7.33%，不僅股市巨幅震盪，就連美債、美元也全部下跌；面對下半年仍有對等關稅、美國降息與否、烏俄戰事、中東地緣政治風險等因素擾局，法人口徑一致表態，「亂世下投資人應更重視避險布局」。

法人指出，美股4月初大跌後已收復缺口，但緊接著換美債跌，今年以來美國長天期公債的跌幅近20%，幾乎等同於一場長債危機，而這還不是全部，投資人再看看美元指數，會發現從美國政府陷入赤字泥淖以來，美元的整體國際地位也在動搖。

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金價創高 美債跌、美元偏弱

法人更提醒，過去全世界的三大避險資產為黃金、美元、美國公債，以前只要黑天鵝一來，三大避險標的就會一起漲，不過現在情況卻和以往不同，只有金價創高，美債跌、美元偏弱。

面對美股震盪，台股也難獨善其身。近來不少法人報告都提出警告，凱基投顧認為，儘管美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，但「經濟艱難的戰役恐才剛開始」，研判目前為「短多中空格局」，同時，台股還有「三高風險」，包括調降後的關稅稅率仍高、全球關稅戰的高度不確定性、終端需求下修的高風險。

台股下半年盈餘展望 可能下修

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈也表示，台股第一季繳出優於預期的財務表現，惟對等關稅課徵打亂第二季訂單節奏，加上貨幣升值的影響性，下半年台股盈餘展望很可能下修。

既然美股、台股的未來存在許多變數，美債又遭降評、美元更走貶，不少投資人都想知道「現在該如何避險」。法人認為，投資人不需過度恐慌，應以長期投資目標為依歸，善用分散投資策略，包括配置不同類型債券、跨國投資以及多元化產業布局，藉此降低單一風險的影響。

舉例來說，市場動盪期間，公用事業類股因剛性需求和低波動性，展現出相對抗震的特性，成為資金尋求防禦投資布局時的重要選擇之一；而REITs（不動產投資信託）則受惠於租賃需求相對穩定，也展現出一定的防禦韌性，適合作為提升資產組合穩健度的配置工具。

類似的防禦資產還包括貴金屬如黃金，黃金作為傳統避險資產，因稀缺性在通膨升溫或市場不確定性加劇時，通常能展現良好的抗跌能力。此外，黃金與股市及債市的長期相關性偏低，有助於分散投資組合風險，進一步提升資產的整體韌性與防禦能力。

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