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WWDC將登場 台股估區間震盪

2025/06/09 05:30

法人預料，為期四天的WWDC將成為市場關注焦點，其中蘋果在AI的部署策略更是重點。（中央社資料照）法人預料，為期四天的WWDC將成為市場關注焦點，其中蘋果在AI的部署策略更是重點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果全球開發者大會（WWDC）六月十日登場，法人預料，為期四天的WWDC將成為市場關注焦點，其中蘋果在AI的部署策略更是重點；投信業者表示，台股近期雖持續區間震盪，但AI相關產業長期成長性仍優於其他科技產業，建議做為核心配置。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼財報，接著是晶圓龍頭大廠股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，但成交量未能有效放大，接下來WWDC是本週股市風向球之一。

杜欣霈認為，近期國內經濟數據表現優於全球，主要受惠短急單及AI需求，強化經濟表現，但中長期來看，匯率波動恐影響台股企業獲利，對科技、金融、傳產族群都將帶來負面影響，屆時反映在股價上，將是投資人長線良好買點。

野村台灣增強五○主動式ETF基金經理人林浩詳則表示，儘管目前關稅不確定性尚未完全排除，但台股企業今年每股稅後盈餘（EPS）應可維持雙位數成長，目前彭博預估本益比已降至約十六倍、略低於近五年平均值，長期投資價值浮現；此外，歷史經驗顯示，美國聯準會下半年重啟降息有助於資金回流新興市場，有助提振台股表現，目前從獲利能見度來看，AI相關產業長期成長性仍優於其他科技產業，建議做為核心配置。

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