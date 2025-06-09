逾9成股票質押 小沈經營權岌岌可危

威京集團因資金問題，中工與中石化質押比率已高達九成，從去年沈慶京被檢廉搜索並收押後，股價一落千丈，若股價無法維持或追加擔保品，將迫使銀行出售質借的股票，屆時沈慶京的中石化及中工經營權恐不保。（威京集團提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕威京集團主席沈慶京持有子公司中華工程及中國石油化學工業開發股份並不高，多年來能保住經營權，多是依賴彼此交叉持股；威京集團因資金問題，中工與中石化質押比率已高達九成，但兩家公司從去年沈慶京被檢廉搜索並收押後，股價一落千丈，若股價無法維持或追加擔保品，將迫使銀行出售質借的股票，屆時沈慶京的中石化及中工經營權恐不保。

中工、中石化交叉持股，互為對方第一大股東；自去年檢廉搜索沈慶京住處及威京集團總部後，中工及中石化的股價就一落千丈，中工去年八月卅日股價為十三．三五元，本月五日僅十一．二五元，跌幅十五．七％；中石化去年八月卅日股價九．七三元，本月五日剩六．八元，跌幅卅％。

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中工去年八月中開始大量質押中石化股票，截至本月五日止，中工持有十八萬三○三八張中石化股票，僅剩零頭卅八張沒質押，質押比率高達九十九．九八％；中石化持有十六萬四三四八張中工股票，則質押十五萬五四五張，質押比率九十一．六％；另外，威京開發投資也持有中石化五萬三九八一張股票，質押張數三萬九六○○張，質押比率七十三．三六％。

中工、中石化股價跌

銀行恐賣股確保債權

由於雙方交叉持股，加上中工及中石化高達九十％以上的股票質押比率，意味萬一股價持續下跌，觸及銀行團的設定價位，威京集團除非追加擔保品，否則銀行團只能賣出手中質押的股票來確保債權；一旦銀行團出售質押股票，當出售的股數超過董事當選的股數一半時，董事將自動解任，恐是沈慶京最大的危機。

除京華城容積弊案，檢調上月也偵辦京華城土地標售案，該標案中石化雖有估價，卻採偏高版本，讓子公司鼎越開發以高出底價逾卅億元的三七二億元，向同集團的京華城公司購地，京華城公司後續以減資方式將款項分配給股東，其中近卅億元流入一家香港公司，疑似用來償還沈慶京個人債務，檢方因此懷疑沈幕後操盤。

威京集團相關公司目前面臨法律與財務雙重挑戰，未來發展仍需密切關注檢調調查進展，沈慶京被收押越久，對集團資金的運作越是雪上加霜。

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