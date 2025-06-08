年底完工恐再延 台糖百億新式豬場趕工

台糖百億新式豬場正趕工中。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣「最大豬農」台糖公司斥資超過百億元的新式養豬場改建步入尾聲，原訂今年下半年完工，但目前尚有二、三個場的進度延遲，與委外合作廠商持續趕工，完工時間恐再延遲，需再報行政院核定。

台糖推動改建新式養豬場，第一座東海豐養豬場耗時四年、二○一九年底完工，當時斥資六．八億元；但新式養豬場後續招標歷經多次流標，台糖最後將改建數量降至十三座，總預算逾一二○億元。

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台糖新式養豬場改善環境、飼養豬隻也更人道，還結合沼氣發電等，專案完成可讓國內養豬業者借鑑，是行政院重大列管案，無奈進度延宕，從前經濟部長王美花到現任部長郭智輝都緊盯，交辦台糖盡速完工。

回顧台糖新式養豬場難題，先前有三年經歷疫情影響，人工、建廠成本暴漲，加上國內廠商少有新式養豬場興建經驗，主要委外廠商大同公司在投標時又放棄物價調整、公司爆發經營權之爭等，都讓第一期七座養豬場進度嚴重落後。

台糖表示，目前斗六、虎尾、月眉等養豬場已經試營運，硬體設備約完成九成五，先前目標為今年底完工；但內部透露，硬體設備雖大致完成，但品質細節還是要調校，最終完工時程可能還會再延，但要延到何時，需要進一步向行政院報告。

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