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去年新增量全球第2 離岸風電明年拚5.3GW

2025/06/05 05:30

經濟部表示，我國離岸風電預計今年累計裝置容量達4.7GW，明年累計達5.3GW。（資料照）經濟部表示，我國離岸風電預計今年累計裝置容量達4.7GW，明年累計達5.3GW。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕根據彭博統計，我國去年單一年度離岸風電新增裝置容量排名世界第二。經濟部能源署表示，到今年五月底，我國已完成七座離岸風場，安裝超過四百座離岸風力機，累計併網達三七四座，總併網量突破三GW（十億瓦），預計今年累計可達四．七GW，明年累計達五．三GW。

為達成離岸風電規劃目標，經濟部近日辦理「離岸風電旗艦計畫社會溝通對焦會議」，邀集地方漁會、環保團體、產業公協會、中央及地方政府等關係人代表，聚焦於政策推動、配套機制、環境與漁業整合、產業合作與人才培育、社會溝通五大面向關鍵議題。

會議也就政策推動明確性（如區塊開發第三期機制）、融資及法規配套機制、友善環境生態做法及產業跨域合作等提出相關意見，同時就持續盤點可設置空間與基礎設施、鼓勵官股銀行及保險資金投入融資、持續推動風場與漁業共存發展合作模式、強化人才培訓等議題凝聚後續推動共識。

經濟部強調，到今年五月底，我國已經完成七座離岸風場，總併網量突破三GW，預計今年累計可達四．七GW、明年累計達五．三GW；離岸風電推動初期，已透過跨部會及與利害關係人溝通，建立推動關鍵措施議題，如離岸風電政策環評、海域空間環境敏感區域圖資、離岸風電跨部會場址聯合審查、漁業補償及共榮、產業人才培訓等相關機制，創造我國綠能及就業機會。

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