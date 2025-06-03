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5月六都買賣移轉棟數年減36％

2025/06/03 05:30

銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，緊接著又碰到川普的關稅政策，也影響4至5月整體股市波動、房市買氣。（記者徐義平攝）銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，緊接著又碰到川普的關稅政策，也影響4至5月整體股市波動、房市買氣。（記者徐義平攝）

高市年減57％最多

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍低迷，五月六都買賣移轉棟數合計近一．七二萬棟，較去年同期大減三十六％，六都中以高雄市年減五十七％最多，台北市年減約四十三％居次，其餘四都則年減二十四％至三十九％。

根據六都地政局最新發布，五月買賣移轉棟數台北市一七三二棟、年減約四十三％，新北市四八一六棟、年減二十七％，桃園市三二六六棟、年減二十四％，台中市三三九○棟、年減三十一％，台南市一七三八棟、年減三十九％，高雄市二二五四棟、年減五十七％。

與上月比較，台北、桃園、台南及高雄均較上月衰退，以台北市月減十八％最多，其次是高雄市月減約十％，新北市則月增二十七％、台中市月增六％。

科達建築董事長賴建程表示，打炒房持續發酵，銀行房貸仍嚴控房地產放款水位，又碰上川普關稅政策的衝擊，影響四至五月整體股市波動、房市買氣，預料下半年將進入交屋高峰期，議價空間也更大，也是自住民眾買房較好的時機。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，五月建物買賣移轉棟數主要還是受到四月初川普關稅及全球股災、金融市場大幅波動影響，嚴重衝擊市場信心，加上選擇性信用管制等打炒房的後座力發威，在內外夾擊下，買盤疲弱。

去年五、六月是房市景氣最高峰，房市專家何世昌指出，五月買賣移轉棟數只比去年同期減少三十六％，推測是新建案交屋量較大所致，否則若單純以成屋市場買氣而言，年減幅應至少會直接腰斬，預估房市的寒冬期還未結束。

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