訪日觀光客遊玩卻不花錢 日本「消費繁榮」恐到頭

〔財經頻道／綜合報導〕推動日本經濟繁榮的重要引擎「海外遊客消費」，正出現減速跡象。最新數據顯示，今年7月訪日遊客人數創新高，但實際消費金額卻顯著下降，凸顯日本「熱鬧有餘、消費縮手」的矛盾現象。

根據日本百貨公司協會數據顯示，以全國80多家百貨公司的免稅入境銷售觀察，7月免稅銷售額年減36.3%，已連續5個月下降，5月更大幅年減41%。日本業者指出，即便觀光客人潮創新高，但購買意願已不如疫情後初期的「爆買」盛況。

日本觀光廳統計，7月海外遊客在旅館和飯店的過夜數年減2.5%，國內遊客也減少1.1%，整體住宿需求連7個月下滑。住宿業的波動背後，更明顯的衝擊出現在零售消費上。

專家指出，海外遊客消費對日本經濟至關重要，其觀光支出被列為出口項目，2024年金額僅次於汽車，甚至超越電子零件，約占GDP 7.5%。如今外部經濟不確定性、日圓走強，正削弱遊客的消費力道，倘若這一趨勢持續，將動搖日本近年經濟復甦的重要支柱。

Saison Asset Management 的投資組合經理Tetsuo Seshimo表示，日圓略有升值，這讓他們覺得購買不再那麼划算了。而當地日媒指出，日本政府正在考慮取消旅遊免稅政策，也可能會進一步影響日本觀光的長期前景。

同時，日本國內消費也不振。數據顯示，7月家庭支出雖年增1.4%，但成長主要來自酷暑推升的電費與汽車相關支出，食品與日常用品支出則下降 1.8%，為連2個月下降，米支出下降20%，原因是物價飆漲導致消費者不願意購買，或被迫選擇價格較低的商品。

分析師警告，若海外遊客與日本家庭同時縮減可自由支配支出，日本後疫情以來的「消費繁榮」恐已到頭。

