量子電腦、矽光子與機器人 賴清德：投資逾千億推動A I新建設

2025/09/09 10:39

工硏院與SEMI國際半導體產業協會今舉辦「晶鏈高峰論壇」，總統賴清德親臨致詞。（記者洪友芳）工硏院與SEMI國際半導體產業協會今舉辦「晶鏈高峰論壇」，總統賴清德親臨致詞。（記者洪友芳）

〔記者洪友芳／台北報導〕工硏院與SEMI國際半導體產業協會今舉辦「晶鏈高峰論壇」，總統賴清德致詞指出，台灣半導體產業發展至今，在全球高科技產業與未來人工智慧時代，必然扮演不可或缺的角色，政府會持續努力，積極推動AI新時代建設，將投入超過千億元資源，引導企業加碼投資，範圍將涵蓋三大面向，包括完善基礎建設、研發關鍵技術、擴大智慧應用，同時也將積極投入量子電腦、矽光子與機器人三大關鍵技術的研發。

總統強調，台灣是全球可信賴的合作夥伴，將以厚實的基礎技術、開放地與國際合作，擴展到材料、設備等領域，並將研發中心設於台灣，讓技術立足台灣，布局全球，產品行銷全世界。

賴總統表示，今年國際半導體展共有1200家企業，設立4100個攤位，其中還包含17座國家館。他要代表國家，熱烈歡迎不遠千里來到台灣參與盛會的國際貴賓，也要感謝國內長官與學界的支持，大家能齊聚一堂。

賴總統指出，台灣在過去30年年，半導體產業從草創起步，走向國際舞台，與全球社會合作。直到今天，在全球高科技產業與未來人工智慧時代，台灣必然扮演不可或缺的角色。政府會持續努力，積極推動 AI 新時代建設，投入超過千億元資源，引導企業加碼投資。範圍將涵蓋三大面向，包括完善基礎建設、研發關鍵技術、擴大智慧應用，

賴總統強調，政府也將積極投入量子電腦、矽光子與機器人三大關鍵技術的研發。我們希望與國際合作，擴展到材料、設備等領域，並將研發中心設於台灣，讓技術立足台灣，布局全球，產品行銷全世界。

他表示，在 AI 的基礎發展下，未來半導體競爭必定更加激烈。但必須強調，半導體是一個分工緊密的產業，沒有任何國家能單獨應對。為了強化更緊密的合作網路，打造具有韌性的全球半導體分工供應鏈，台灣會採取以下三項具體行動。

賴總統指示，第一是秉持務實開放、互利共榮的原則，持續深化合作。不論是供應鏈中的材料、設備、生產技術分工，或是數位轉型與數位普及，台灣將透過跨國投資與研發合作，建立更穩健的產業體系。

第二是過去幾年，台灣半導體產業、資通訊產業與電子零組件產業，已在日本、美國、歐洲及東南亞進行大量投資。在過去一年，更已在捷克布拉格、日本福岡、美國德州設立台灣貿易投資中心。這些中心除了協助企業布局國際市場，更重要的目的，是深化台灣與各國的半導體供應鏈合作。

第三是半導體產業的永續發展，人才是關鍵。台灣的 AI 新時代建設，將培育百萬位 AI 人才，從基礎教育到高階教育，建立完整的培育路線。我們期盼各國產業代表共同建立跨國培訓與交流機制，打造以信任為基礎的國際人才網絡。

他表示，今天的論壇不僅要凝聚更多共識，打造創新、安全、韌性、共榮的半導體供應鏈，強化民主、政治與科技的競爭力；更重要的目標，是要打造一個更文明的未來，為人類提供更具福祉的生活。這是我們共同的願景。

賴總統強調，台灣是全球可信賴的合作夥伴，將以厚實的基礎技術、開放的合作精神，與國際民主夥伴攜手合作。唯有攜手合作，才能創造進步；唯有團結互助，才能實現共榮，為人類許下一個更美好的未來。

面對全球供應鏈重組與地緣政治風險升高，半導體產業作為戰略核心，對國家安全與經濟發展至關重要。為了響應總統已提出全球半導體供應鏈夥伴倡議，工研院今日與SEMI（國際半導體產業協會）舉辦「晶鏈高峰論壇」，除了總統賴清德，還有行政院政務委員暨國科會主委吳誠文、經濟部長龔明鑫、國際半導體產業協會全球董事會主席吳田玉、工研院院長劉文雄、日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、國外重要官員如捷克科研創新部長Marek Ženíšek、日本台灣交流協會副代表川合現、歐盟駐日代表團數位經濟政策公使銜參贊 Peter Fatelnig、英國在台辦事處代表包瓊郁等代表參與，並吸引20個公協會共同協辦、來自28個國家超過700位產業人士參與，論壇以「構建全球半導體網絡」為主題，聚焦強化可信任的跨國供應鏈夥伴關係、推動AI晶片技術共創，並擴大半導體人才的培育與國際交流，藉此打造韌性堅實的全球半導體供應鏈生態系。

